A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Leão – Carta

Uma situação ou projeto finalmente se concretizará em sua vida. Não hesite em colocar aquilo que era só uma ideia em prática se deseja colher bons resultados; é hora de se movimentar e o sucesso depende de você.

Virgem – Carta A Sacerdotisa

Sua vida alcançará um nível mais sábio e maduro. Muitas experiencias podem ser digeridas agora, de forma que o perdão e a compreensão são trabalhadas a seu favor. No entanto, é preciso abrir a mente o coração para compreender nuances e dualidades sem se colocar como vítima ou aquele que julga, pois isso é o que o freia no desenvolvimento.

Libra – Carta A Torre

Momento de levar a vida com a maior precaução possível, não se colocando em riscos e sempre com muita atenção para não se involucrar em acidentes ou quedas. Evite ao máximo ultrapassar seus limites e busque trabalhar o autocuidado essa semana para que as coisas ocorram bem.

Escorpião – Carta A Morte

A hora de tomar uma decisão correta e definitiva em sua vida chegou. Não é possível fugir de decisões necessárias e é preciso levar em conta que seu caminho está prestes a se transformar. Assuma em suas mãos o poder de escolher o correto e seguir em frente para o melhor destino.