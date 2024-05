O xamã mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo xamânico do “Espírito Animal” entrega mensagens relacionando sua energia com elementos da natureza e o mundo espiritual. Confira o recado enviado para seu signo a seguir:

Sagitário – Carta O Texugo

Todos os obstáculos podem ser enfrentados com coragem e agilidade! Hora de ser valente para a vitória em suas batalhas, sempre com força de vontade. A busca pela realização dos seus sonhos depende de você e quando isso for compreendido, nada pode afetar ou parar os seus passos.

Capricórnio - Carta O Lagarto

Hora de gerar mudanças internas e externas em sua vida para conseguir agir muito melhor. Abra bem os olhos e a mente para encontrar sua verdade e ir de encontro ao que deseja. Dessa forma, sonhando, mas também tomando as rédeas da vida, é possível fazer conquistas muito importantes para o futuro. As ideias agora serão inspiradoras e devem ser desenvolvidas, pois mais diferentes que pareçam.

Aquário – Carta O Lince

A vida é imprevisível e muitas vezes é melhor dar seus passos com cautela. Não é hora de gritar suas metas e planos aos quatro ventos, pois é preciso trabalhar com calma e calculando as estratégias. No seu tempo, o amor e atenção são recebidas e também dedicadas. Seja mais seletivo e reservado para que ninguém o atrapalhe.

Peixes – Carta A Traça

Cortes são necessários em sua vida e aquilo que está podre desmorona mais cedo ou mais tarde. Se existem problemas com vícios ou dependências, é hora de aceitar ajuda e tomar a decisão para se libertar. A vida cobrará que seu tempo seja focado naquilo que realmente vale a pena.