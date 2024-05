Não apenas no romance e na paixão: é assim que o cheiro influencia na escolha de um parceiro

Você consegue imaginar ter que cheirar sua parceira antes de conhecê-la? Bem, isso acontece nas ‘Pheromone Parties’ (festas de feromônios), encontros em que o sentido do olfato é o que te levará a marcar um encontro com algum rapaz. Esse tipo de encontro surgiu depois que estudos científicos revelaram que o cheiro desempenha um papel importante na escolha e na criação de um vínculo com seu parceiro de vida.

E é que o cheiro que o nosso corpo pode revelar muitas coisas do dia a dia, desde estilo de vida até mesmo doenças. Claro que o que você consome tem um grande peso no aroma que você emana, assim como a parte do ciclo menstrual em que você se encontra. Pesquisas têm confirmado que quando você está no processo de ovulação, os homens percebem, inconscientemente, um cheiro muito mais atraente.

Há um famoso experimento realizado na década de 1990 chamado ‘experimento da camiseta suada’, que foi realizado pelo Instituto Max Planck, no qual as mulheres cheiravam as camisetas que uma certa quantidade de homens usava por vários dias, nos quais não estavam expostos a agentes como sabonetes, perfumes ou desodorantes.

O resultado foi impressionante, pois as participantes, inconscientemente e apenas usando o olfato, escolheram candidatos com "variantes genéticas do sistema imunológico diferentes das suas", de acordo com uma resenha da BBC Mundo. A psicóloga e especialista em olfato humano da Universidade de Wroclaw, Polônia, Agnieszka Sorokowska, observou que "isso é importante porque mostra que os genes influenciam como cheiramos", então, deduz que somos capazes de cheirar informações genéticas.

Muitos acreditam que os feromônios secretadas pelos animais são as que influenciam na escolha dos pares. Até se pensa que os humanos também têm feromônios, embora não haja estudos que o comprovem. Apesar disso, a indústria de perfumes se valeu dessa informação para criar fragrâncias com esse componente, prometendo tornar o cliente mais atraente.

Por ser o olfato uma fonte inconsciente de seleção e porque o aroma natural vem do que comemos, é importante seguir uma alimentação adequada, tanto para o bem-estar quanto se estiver procurando estabelecer um relacionamento amoroso. Uma pesquisa realizada na Universidade de Macquarie, na Austrália, demonstrou que os homens mais atraentes eram aqueles que consumiam mais frutas e vegetais.

Enquanto aqueles que consumiram mais carboidratos não foram tão interessantes para as garotas. Em relação à carne, os participantes exalaram um odor muito mais intenso. Ainda que pareça incrível, o aroma natural do corpo é, sem dúvida, um dos melhores ‘Tinders’ que a natureza nos deu, só precisamos entender mais sobre ele.