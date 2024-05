Favorece a todas! As ‘cuffed’ jeans serão a nova obsessão de 2024: aqui está como você pode usá-las

Com a saída das calças skinny jeans, as calças jeans sofreram uma das suas mudanças mais importantes este ano, oferecendo-nos uma infinidade de opções que mostram a verdadeira versatilidade de uma das peças básicas do guarda-roupa.

Sejam wide leg, boca de sino, flare, retos, existem centenas de opções, no entanto, os especialistas em moda preveem o sucesso de um tipo de jeans que promete ser a sensação desta temporada e é muito provável que se tornem os grandes favoritos do ano.

Se o que você procura é dar uma reviravolta no seu visual, esses jeans prometem fazer todo o trabalho, pois não será necessário fazer combinações complexas para se destacar na multidão, e o melhor de tudo é que você pode já conhecê-los e talvez até já os tenha usado, mas eles retornam em uma nova versão que certamente você vai adorar.

Cuffed jeans outfit Pinterest (Pinterest)

O que são as calças jeans com a bainha dobrada?

Se o que você procura é dar uma nova cara aos seus clássicos jeans, então você deveria dar uma chance aos 'cuffed', que são simplesmente um tipo de calça caracterizada por sua bainha dobrada que fica totalmente à mostra. Isso já faz parte da própria peça e serve como uma espécie de decoração que geralmente é muito mais grossa.

A bainha já não se esconde, agora se exibe, e é por isso que as calças 'cuffed' serão a grande tendência deste ano, propondo um dos looks mais criativos do ano. Portanto, não tenha medo de explorar um novo estilo, agora aqueles jeans extra longos estão mudando para dar lugar a este novo.

Como usar jeans com a barra dobrada?

Se também quiseres aderir a esta tendência criativa, aqui estão alguns looks de inspiração, mas é precisamente esta bainha que te permite exibir o teu calçado que combina perfeitamente com botins, mules sem calcanhar, sapatos kitten, tênis chunky e sandálias.

Aqui estão cinco looks que podem te inspirar a aderir à tendência de jeans que vai ser um sucesso este ano, você não vai querer tirá-los e vai parecer toda uma especialista em moda.

O melhor de tudo é que é um tipo de ‘jeans’ que fica bem em todas as mulheres, então você não terá que se preocupar com a forma do seu corpo ou sua altura, pois beneficia a todas.

Calças jeans dobradas com camisa branca

A camisa branca é a peça básica do guarda-roupa, combine com um jeans dobrado na barra e finalize o visual com um par de stilettos, mas se estiver procurando algo mais confortável, adicione um tênis chunky.

Calças dobradas com blusa de estampa animal

Se estiver procurando dar um toque retro e moderno ao seu visual, então combine jeans dobrados com botins de salto baixo e uma blusa estampada de animal que será a peça central do seu visual.

Jeans dobrados com blusas vitorianas

Combina jeans ajustados, sua versão skinny ou skinny, e complemente com mocassins e uma blusa vitoriana ou de mangas bufantes, fará com que pareça uma verdadeira especialista em moda.

Calças jeans dobradas com camiseta

Combine as suas calças jeans favoritas com a bainha dobrada, não importa a forma, mas sim que a bainha se destaque. Combine com a sua camiseta favorita, seja uma básica branca ou uma com estampado ou estilo grunge, complete com saltos altos como pumps ou stilettos.

Jeans dobrados com plataformas

Se quiser adicionar altura ao seu visual, combine um par de plataformas com a sua blusa favorita. Você ficará chique e perfeita para uma tarde casual.