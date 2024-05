Sinais que indicam que você a paixão acabou

Hay señales que debes analizar para tomar una decisión de seguir o no con tu pareja

Você não está animado com sua chegada? Estes são os sinais que indicam que você não está mais apaixonado

Estar apaixonado é um sentimento lindo que te faz pensar naquela pessoa todos os dias, querer estar com ela e sentir as famosas ‘borboletas no estômago’.

ANÚNCIO

Keyla sentiu todas essas coisas quando decidiu estar com seu atual namorado, mas com o tempo, pouco a pouco, o entusiasmo, a alegria, a vontade e o desejo por ele foram se apagando, ao ponto de já não suportar nem estar ao seu lado.

Acontece com muita frequência que o amor começa a desaparecer e Como identificamos esses sinais? Como saber se já não amamos mais a pessoa da qual dizíamos estar apaixonados?

Estes 6 sinais indicam que você não está mais apaixonada e que deve tomar uma decisão em breve:

Você não sente entusiasmo ao vê-lo

Quando o relacionamento começou, você estava animada, se sentia feliz por tê-lo ao seu lado e muitas vezes triste quando ele não estava. Com o passar do tempo, você já não sente o mesmo e nem mesmo sente falta ou se alegra quando ele está ausente, são sinais claros de que você não está mais apaixonada.

Você se irrita quando está perto dele

Se em vez de desfrutar com seu parceiro, chegou a um ponto em que estar com ele te irrita, te deixa nervosa e te faz sentir desconfortável, claramente, você não sente mais o mesmo que antes. A melhor coisa que você pode fazer é se analisar e conversar com ele sobre tudo o que precisar esclarecer e buscar ajuda para decidir o que é melhor para ambos.

Você sonha ou já pensou em enganá-lo

Se estiver tentando perceber se quer deixar o seu parceiro, o fato de ter pensado em enganá-lo é um sinal definitivo de que já não está apaixonada. Neste caso, o mais aconselhável é falar com ele, procurar terapia de casal ou consultar um psicólogo. Se realmente já não te sente confortável nesta relação e se não vê uma solução simples, o melhor será terminar ou dar um tempo.

Já não fala sobre planos futuros

É provável que você se sinta insegura e tenha dúvidas sobre muitos aspectos da sua vida, mas se essas dúvidas incluem não ter certeza sobre um futuro com seu parceiro, é porque você já não sente o mesmo e seu futuro não inclui estar ao lado dele.

Você pede a todo momento para que ele mude

Um erro muito comum nos relacionamentos é querer que a outra pessoa mude e acreditar que isso será possível. Se você está em um relacionamento amoroso e tem a ilusão de que um dia a pessoa mudará, é muito provável que estejamos bastante enganados e chegará o dia em que ficaremos frustrados.

Se tiver dúvidas sobre se deve ou não deixar o seu parceiro, pense que se antes achava que tudo ou quase tudo estava bem com essa pessoa e agora percebe que não está e tem desejado que ela mude há algum tempo, provavelmente não está tão apaixonada como estava antes.

Não há respeito

O respeito no casal é algo vital, portanto, se perceber que já não o respeita como costumava fazer, pense que já não o aprecia nem o quer como antes. Se não se importa quase nada com o que ele diz ou pensa, ou como se sente ou do que precisa, certamente perdeu o interesse e provavelmente se importa pouco porque se sente presa na relação.

Se algum dia perceber que está insultando a pessoa durante discussões ou pensando que ela é inútil, claramente não a está respeitando, então é algo que deve corrigir se pretende tentar consertar o relacionamento ou considerar seriamente terminar.