Perfumes mais baratos que cheiram tão caro quanto um Giorgio Armani

Sim, a sua fragrância te define, pois independentemente de usar ou não algum perfume para o seu dia a dia, o seu cheiro é uma extensão de você, refletindo a sua personalidade. Escolher entre uma fragrância doce, amadeirada, fresca ou suave dará pistas sobre quem é. Muitas vezes, desejamos cheirar deliciosamente, mas simplesmente essas fragrâncias não são acessíveis.

No entanto, hoje apresentamos algumas opções que podem se adaptar ao seu bolso. Estes são perfumes baratos, mas apesar do seu preço, são de longa duração e permitem que você mantenha sua essência ao longo do dia.

Oriental, Zara

A cadeia de roupas Zara traz uma ótima alternativa. É o perfume Oriental, por apenas R$ 120, realçando sua feminilidade com suas notas frescas de bergamota e laranja doce, envoltas em um acorde de caramelo e baunilha. As notas olfativas se misturam para criar um equilíbrio impecável entre cítrico e doce. Seu cheiro é percebido tão caro quanto o Sí, de Giorgio Armani.

Perry Ellis Perry 18 Body Mist

Esta água de perfume foi lançada no mercado em 2006. Seu aroma traz muita vitalidade, sendo ideal para o dia, pois pertence à família olfativa floral/frutada e tem essência de mojito, framboesa e pera, por R$250.

Vanderbilt, Gloria Vanderbilt

Por R$ 270, você pode cheirar como uma deusa com este perfume suave e muito feminino. As notas de saída são abacaxi, aldeídos, flor de laranjeira, lavanda, notas verdes e bergamota.

Seductive Noir, Adivinha

Em 2019, esta fragrância chegou ao mercado sob a criação de Laurent Le Guernec. Ela traz sofisticação e sensualidade. Pertence à família olfativa floral baunilha, por R$ 289.

Como fazer o perfume durar mais tempo

É vital que a sua pele se mantenha hidratada e sem aroma nos locais onde quer aplicar o perfume, pois isso permite que ele adira mais facilmente. Os pontos estratégicos para aplicá-lo são onde há maior calor corporal: pescoço, pulsos, atrás das orelhas, na dobra do cotovelo e na parte de trás dos joelhos. Estas áreas emitem calor e ajudam a difundir o aroma de forma mais eficaz.

Se possível, use várias camadas da fragrância, ou seja, utilize produtos da mesma linha de fragrância, como loções corporais ou óleos perfumados, para criar camadas de fragrância e aumentar a duração do perfume. Evite impregnar as roupas, porque costuma evaporar mais rapidamente do que na pele. E, claro, guarde o perfume em um local fresco e escuro, longe da luz solar direta e de mudanças bruscas de temperatura.