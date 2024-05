Como fazer um homem não parar de pensar em você? Aplique esses 3 truques psicológicos

Uma vez que conseguimos entrar na mente da pessoa que nos interessa, metade do caminho está feito

No jogo da sedução, tudo é válido. É por isso que existem especialistas que nos revelam certos truques psicológicos para fazer com que um homem que você está conhecendo não pare de pensar em você, algo que o fará se apaixonar por sua própria conta e risco.

Uma vez que conseguimos entrar na mente da pessoa que nos interessa, metade do caminho está feito e é que, a partir daí, só resta passar mais tempo juntos para que ele caia totalmente rendido aos seus encantos.

Isso sim, faça quando estiver 100% certa de que ele é o indicado para você, pois ele já demonstrou desejo de se comprometer, responsabilidade afetiva, disponibilidade emocional, atenção, confiança e carinho, para evitar mal-entendidos e ficar presa a alguém que não merece ou com quem você tem que fazer esforços extras para chamar atenção, não!

Vá em frente e retire a sua atenção

Conhecido popularmente como “vai e vem”, consiste em dar atenção, carinho e presença a essa pessoa, mas também saber dosar ocasionalmente. Não se trata de fazer “ghosting”, desaparecer e se afastar da vida dela, mas sim de conseguir manter a independência, reserve tempo para si mesma e não esteja tão disponível 24/7.

De acordo com os especialistas, isso cria uma "dependência" pela outra pessoa, pois nos mantém atentos sobre quando receberemos amor e atenção novamente e os faz correr atrás de você em busca de mais, porque sentem sua falta.

Faça elogios

Os homens não estão acostumados a ser reconhecidos com elogios, palavras doces e admiração pelo que fazem, então se quiser desbloquear o coração de um homem, você deve fazê-lo com doçura e afeto progressivamente. “Adoro o seu jeito de...”, “É muito...”, “Gosto que...”, pouco a pouco ele ficará ‘preso’ a essa valorização que lhe dás.

Isso pode ser acompanhado por pequenos gestos como dar bom dia, compartilhar músicas no Spotify, entre outros. No momento em que parar de fazê-lo, ele notará imediatamente.

Desafie-o e use o mistério

Não conte tudo sobre você, vá compartilhando informações sobre sua vida, gostos, experiências e desejos aos poucos, para que a descoberta de quem você é gere mais interesse. Eles também gostam de desafios, então você pode confundi-los com frases como "acho que você não conseguiria lidar com alguém como eu", de forma divertida, com coqueteria e sensualidade.

A tudo isso, adicione um condimento muito importante: atualize suas redes sociais com fotos em que você pareça bonita e muito sexy.