Tinta de chá matcha para esconder os cabelos brancos de forma natural: deixa liso e radiante

O chá matcha está ganhando terreno em todas as suas apresentações, inclusive em sua versão de tintura para esconder os cabelos grisalhos de forma natural. Remédios desse tipo são muito benéficos para adquirir também outras propriedades que enriqueçam o cabelo, proporcionando saúde e vitalidade.

ANÚNCIO

Antes de se juntar a eles, não se esqueça de consultar primeiro o seu dermatologista para evitar reações desfavoráveis, especialmente se você tem tendência a ter couro cabeludo sensível ou alergias.

Tinta de chá matcha para esconder os fios grisalhos

De acordo com El Mundo, foram encontrados vários benefícios do chá matcha para o cabelo. Entre eles, ser rico em vitaminas A, B2, C e E. “Todas elas estão incluídas na lista das que ajudam a potenciar um cabelo forte e hidratado”, apontam.

Recomendados

Chá de matcha Freepik

Aqueles que experimentaram também indicam que o produto evita a queda de cabelo, a caspa e a psoríase no couro cabeludo, proporciona brilho e maciez aos fios, fortalece a fibra capilar e ajuda a reduzir a sensação de oleosidade que costuma ser tão incômoda.

Para preparar o seu tingimento de chá matcha para esconder os cabelos grisalhos você deve misturar em um recipiente uma pequena quantidade da erva natural, com um pouco de ovo e leite. Não se esqueça também de adicionar alecrim previamente fervido, que é o que intensificará o efeito escurecedor em cabelos castanhos.

Aplique a máscara da raiz às pontas no cabelo seco e cubra com uma touca de banho. Espere 45 minutos antes de lavar o cabelo novamente para que absorva todos os nutrientes.

Uma grande vantagem do chá matcha é que é rico em L-Teanina, um aminoácido com propriedades estimulantes que fornecem energia ao organismo para rejuvenescer as células do cabelo e da pele, tornando-o eficaz para os cabelos grisalhos, juntamente com o alecrim, que proporciona aquele tom escuro tão desejado.