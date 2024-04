O blazer combina com shorts e botas nesta temporada: assim você pode usá-los de forma elegante

Existem combinações que gritam glamour, e isso se deve às peças que conseguem resistir ao tempo e se tornam essenciais em qualquer estação, entre elas, os blazers e uns bons shorts que combinam com tudo.

Por isso é tão importante ter um guarda-roupa cápsula, pois é composto por peças ‘atemporais’ que combinam entre si. Aqui você pode adicionar peças de roupa como camisas brancas, jeans, blazers, shorts e até tênis, tudo em cores neutras ou fáceis de combinar, que além de te ajudarem a ficar formal e elegante, economizam tempo pensando no que você vai usar?

Blazer shorts e botas Pinterest (Pinterest)

Aqui é onde nos deparamos com duas peças básicas como o blazer, que é tão adequado para uma festa com amigos quanto para um dia de trabalho, enquanto os shorts desafiaram os limites do clima, demonstrando que também são uma boa opção no inverno, mas eles não vêm sozinhos, adicione botas e eleve seu visual, você parecerá uma especialista em moda.

Como usar blazer com shorts e botas?

A combinação de blazer com shorts e botas é uma combinação glamorosa que você deve experimentar pelo menos uma vez, o único aspecto a ter em mente é que haja um equilíbrio entre as duas peças, pois devem ser proporcionais, além disso, não tenha medo de experimentar e adicionar o seu toque pessoal ao seu visual.

Não se esqueça de dar o toque final com acessórios como pequenas bolsas de mão, óculos de sol que sempre conseguem elevar qualquer visual, combinar com bonés de beisebol se você prefere algo casual, e usar joias discretas em forma de gota como a cereja do bolo para um visual digno de passarela.

Aqui estão as chaves para usar como uma verdadeira especialista em moda, a combinação que é um imã, atrairá olhares e brilhará como ninguém, mas lembre-se de que além das roupas e acessórios, o mais importante é a atitude e segurança com que você os usa.

Blazer com shorts e botas de cowboy

Se estiver procurando um visual casual com toques chiques, então opte por um blazer com shorts de ganga, uma blusa justa e adicione umas botas de cowboy com um boné de beisebol, ficam incríveis e são muito confortáveis.

Para um visual noturno e divertido

Para um encontro com amigos, também é uma excelente opção, combinar roupas escuras, como um shorts de couro, meias e um blazer chamativo, adicionar botas cromadas ou pretas, você ficará perfeita e chique.

Deixe suas botas de cowboy brilharem

Dê um toque divertido com suas botas de cowboy favoritas, combine-as com a cor do seu blazer, aqui temos um exemplo com ares de dinheiro antigo.

Blazer com shorts e botas de combate

Para um visual casual, confortável e elegante, opte por um blazer preto com top bandeau, shorts e o toque final, umas botas de combate.

Combine um blazer com um colete de alfaiataria e shorts

Misture tendências, aqui temos uma com toques retro, com um blazer de xadrez, colete de alfaiataria, shorts de ganga e botas, parecendo elegante e sóbrio.

Elegante e sofisticado para um jantar

Nunca subestime o poder de um blazer e a ótima combinação que ele faz com shorts de couro, use para um jantar ou saída noturna, você parecerá uma verdadeira deusa.

