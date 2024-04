Naruto, Halo e Pusheen: descobrimos as mochilas geek mais top de todas

Mochilas, o acessório de vestuário mais prático de todos. Nos lembra a época escolar e universitária, mas se o design for bonito, pode nos acompanhar por toda a vida, seja em um evento ou no trabalho. Já faz um tempo que as mochilas licenciadas (de séries de anime ou outras) deixaram de ser um assunto apenas para crianças. A chave? Um design que possa ser para todos, mas que ao vê-lo, te aproxime dos seus personagens favoritos. Yadatex sabe disso e revisamos alguns de seus modelos mais bonitos.

ANÚNCIO

A empresa mexicana, especializada nesses produtos agora também chegou ao Chile. Com uma ampla gama de bolsas licenciadas de personagens, mas com foco na qualidade superior de fabricação.

Mostramos alguns dos designs

Na verdade, em apenas 10 anos, a Yadatex passou de ser um pequeno negócio para um dos mais reconhecidos do México, graças à sua integração vertical, que vai desde o design criativo até à fabricação própria nacional e internacional, com parceiros de licenciamento de primeira linha.

Recomendados

Veja alguns dos seus designs:

Mochilas geek

Mochilas geek

"Como empresa, temos a convicção de que não basta apenas desenvolver produtos usando uma licença, mas é fundamental saber fazer mochilas com padrões de qualidade superiores que vão além de simplesmente representar um personagem popular. De fato, contamos com licenças de primeira linha como Hello Kitty, Batman, Bob Esponja, Naruto, Wilson, e muitas outras," comenta David Yapur, CEO da Yadatex.

Como pode ver, eles têm vários designs de Naruto, mas também de outras sagas como One Piece. Ou até mesmo de Halo. Gosta da tendência Kawaii? Também tem o Pusheen Cat!

Mochilas Geek - Yadatex

Mochilas Geek - Yadatex

Mochilas Geek - Yadatex

E no Chile, onde encontrar?

Este lançamento não apenas marca um marco significativo na forma como as bolsas de alta qualidade são confeccionadas, mas a marca asteca vem para melhorar a mistura de produtos existente atualmente no mercado nacional, oferecendo inovação e qualidade a preços convenientes e acessíveis. Acima de tudo, pensando naqueles que amam colecionáveis. Quer dar um toque geek ao seu visual? Vá em frente!

Onde encontrá-los? "Estamos em reuniões com todos os varejistas chilenos, conseguindo expandir rapidamente os canais de vendas nas principais cadeias do país, então estamos prontos para nos destacar no mercado chileno e atender às demandas dos consumidores mais exigentes", diz Diego Jadue, gerente de vendas para o mercado chileno. Portanto, em breve você poderá encontrá-los em muitos lugares!

Estaremos mais do que atentos, pois há opções para todos os gostos. A que mais gostamos: esta mochila de Sakura Haruno.