Milho: O super alimento que melhora a saúde intestinal e muito mais

O milho, um grão amplamente consumido e apreciado em diversas culinárias ao redor do mundo, especialmente no Brasil, onde é utilizado tanto em pratos salgados quanto doces, revela-se um poderoso aliado da saúde.

Camila Monteiro, nutricionista e biomédica, destacou durante sua participação no programa É de Casa, os múltiplos benefícios deste alimento para o organismo.

Benefícios diversos do milho para a saúde

Camila enfatizou que o milho auxilia no bom funcionamento do intestino, sendo especialmente benéfico para aqueles que sofrem de intestino preso, ajudando a melhorar o trânsito intestinal.

Além disso, o milho é eficaz no controle de diabetes e na manutenção de níveis saudáveis de colesterol, graças à sua rica composição em fibras que proporcionam saciedade, evitando consumo excessivo de alimentos.

Outro aspecto notável do milho é sua capacidade antioxidante, que combate os sinais do envelhecimento, além de ser uma excelente fonte de vitamina B e diversos minerais essenciais para a saúde. Essas propriedades fazem do milho não apenas um alimento nutritivo, mas também um grande aliado na prevenção de diversas condições de saúde.

O milho também se destaca como uma ótima opção para quem busca opções de pré-treino. Segundo Camila Monteiro, o milho pode substituir carboidratos comuns, como pão ou tapioca, de forma mais saudável e sem glúten.

É uma escolha ideal para quem deseja ganhar massa muscular ou até mesmo perder peso, devido à sua composição que oferece energia de forma sustentável, evitando picos de glicose no sangue.

No entanto, Camila alerta sobre a importância de consumir o milho com outras fontes de fibra para evitar aumento do índice glicêmico.

A recomendação é consultar um nutricionista ou médico para ajustar a dieta conforme as necessidades individuais, garantindo que o consumo de milho traga os benefícios desejados sem efeitos colaterais.

