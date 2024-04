Do beijo francês ao beijo na testa: estes são os 7 tipos de beijos e o que significam

Beijo de 'bico'

Tem muitos significados, pode ser por carinho, também que o relacionamento está no início ou um casal ainda não chegou a um nível de intimidade muito grande. Também pode ser uma saudação casual entre casais consolidados, especialmente se estiverem com pressa. No entanto, quando se torna uma constante, pode indicar um afastamento.

Beijo de um único lábio

É muito romântico e mais elaborado do que um simples beijo ‘selinho’. Também é muito sensual, se você tiver a boca ligeiramente aberta. A pessoa beija o lábio inferior de seu parceiro, enquanto este beija o lábio superior da primeira.

Beijo francês

É um beijo muito mais sensual, feito com a boca aberta e com a língua. Muitas pessoas acham isso intimidante no começo por querer controlar ‘quanta língua usar’ ou para que não fique muito molhado, mas se trata mais das sensações, da paixão e da experimentação.