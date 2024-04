Botas ‘Over the Knee’: Evolução e elegância através dos séculos

As botas over the knee, também conhecidas como botas acima do joelho, são mais do que um simples item de moda: elas são um verdadeiro marco na evolução do estilo feminino.

Com um histórico que remonta ao século XV, essas botas têm transitado através das eras, adaptando-se às necessidades e tendências da moda, e hoje são consideradas um elemento essencial em qualquer guarda-roupa versátil.

Uma viagem no tempo

Originalmente produzidas como parte do equipamento de equitação masculino e, posteriormente, como um componente da armadura dos cavaleiros entre os séculos XVI e XVII, também foram projetadas para oferecer proteção.

No entanto, após um longo período de esquecimento, elas ressurgiram em 1962, reformuladas pela Balenciaga e, mais tarde, por Yves Saint Laurent, ganhando destaque nas passarelas e iniciando sua jornada como um ícone de moda feminina.

Durante os anos 70, este calçado passou a simbolizar uma moda mais ousada e sensual, refletindo as mudanças sociais e culturais da época. As botas over the knee não apenas ofereciam um novo visual, mas também promoviam uma expressão de independência e confiança para as mulheres.

Desde então, se tornaram um símbolo de estilo e empoderamento, frequentemente vistas em celebridades e personagens de filmes e séries, solidificando seu status como um clássico atemporal.

O acessório se destaca pela versatilidade, adaptando-se a uma variedade de ocasiões e estilos. Pode ser encontrado com diferentes alturas de salto, desde as mais baixas até as mais altas, e em uma variedade de materiais, o que permite que cada mulher encontre o modelo que melhor se adapta ao seu estilo pessoal e necessidades.

Como incorporar as botas ‘Over the Knee’ ao seu estilo

Para as mais baixas, combinar a bota com calças ou meias da mesma cor pode ajudar a alongar a silhueta.

Já para quem busca destacar as botas em um look, optar por calças justas é uma excelente escolha.

Além disso, escolher botas em cores neutras pode facilitar a combinação com diferentes peças e cores do guarda-roupa.

É importante lembrar que, acima de tudo, o estilo pessoal deve guiar como cada um decide usar suas botas over the knee. Elas são mais do que apenas um acessório de moda; são uma forma de expressão individual e estilo pessoal.