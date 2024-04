A máscara capilar eficaz para evitar a queda de cabelo

Aproximadamente 85% dos homens e até 33% das mulheres sofrerão algum tipo de alopecia em algum momento de suas vidas, de acordo com vários estudos. É por isso que a queda de cabelo não é apenas algo muito comum, mas também preocupa e afeta várias pessoas.

ANÚNCIO

Para ajudar a evitar que isso aconteça, você pode recorrer a truques caseiros, como uma máscara capilar feita com abacate, que fortalecerá os folículos capilares e combaterá a queda de cabelo.

Como preparar uma máscara com abacate para combater a alopecia?

A máscara capilar feita com abacate pode ser usada em qualquer tipo de cabelo, após um teste de alergia. Este superalimento tem excelentes propriedades que fornecem vitaminas como a C, E, K e B6, bem como minerais como magnésio, riboflavina, niacina, folato, ácido pantotênico e potássio.

Recomendados

Se estiver procurando fortalecer o cabelo e evitar a alopecia, só precisará de reunir dois ingredientes e fazer a preparação:

Ingredientes

3 caroços de abacate

1 litro de água

Procedimento

O primeiro passo será ferver 3 caroços de abacate em uma panela com água por 30 minutos. Em seguida, as sementes devem ser retiradas e o líquido restante deve ser guardado em um borrifador.

Modo de uso

O próximo passo será espalhar esta fórmula sobre a cabeça, enquanto faz massagens suaves por 5 minutos (isso também promove a circulação sanguínea e o fortalecimento do cabelo). Por último, será necessário remover os resquícios da máscara caseira enxaguando como de costume.

De acordo com diversos estudos, a idade em que o cabelo começa a cair será diferente tanto em homens quanto em mulheres. Por exemplo, a partir dos 25 anos, 1 em cada 4 homens começa a sofrer de alopecia, e com mais de 50 anos, 50% dos homens são carecas. Por sua vez, as mulheres têm menos risco de sofrer com a queda de cabelo: entre os 20 e 29 anos, cerca de 2% das mulheres experimentam alopecia e após os 50 anos, afeta aproximadamente 20% das mulheres.