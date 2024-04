A carta da sacerdotisa trará sucesso e sabedoria para 5 signos

No resto de abril, a sabedoria e o sucesso estarão de mãos dadas na vida de Gêmeos, Câncer, Libra, Sagitário e Capricórnio, que terão um guia para reconhecer o caminho mais próspero. Também é possível que algumas boas ideias se concretizem após tanto tempo de espera.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Você começará um processo de autoconhecimento. Uma situação te levará ao seu limite e será então que reconhecerá que é hora de pedir ajuda e orientação de alguém especializado. Lá você receberá o que precisará. Será um caminho longo, que exigirá toda a sua paciência e vontade para que saiba decifrar o que seu eu interno está querendo dizer. Você experimentará uma montanha-russa de emoções que depois lhe darão o equilíbrio que você clama ao cosmos.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Você tem um sentimento reprimido por alguém proibido, que ainda não está disponível para você. Tudo isso fará com que você questione a si mesmo, a ponto de encontrar o motivo de estar nessa situação. Você tem muita maturidade emocional e isso te ajudará a liberar o que sente. Você se sentirá livre e com essa mesma independência, encontrará um amor verdadeiro, correspondido e não compartilhado.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Você tem desejado muito ser mãe e é muito provável que agora, mais do que nunca, possa realizar esse sonho sem ter que fazer tantos sacrifícios como nos últimos meses. Sua mente está um pouco mais tranquila e é aí que reside o sucesso de tudo. Também é possível que a ideia que você está gestando finalmente se concretize. Após uma longa espera, finalmente todas as condições estarão reunidas para que tudo corra com total sucesso.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Vai precisar estar sozinha e isto apanhará alguns de surpresa, mas é que quer pôr em ordem alguns assuntos da sua vida e para isso é importante que esteja sozinha contigo, sem a distração de terceiros. Haverá pessoas que não vão respeitar os seus limites, mas saberá como mantê-los afastados. Quando se sentir pronta, voltará ao jogo, desta vez renovada e com mais firmeza do que nunca.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

A intuição será a que te indicará qual caminho você deve seguir para que o dinheiro se multiplique através de oportunidades de ouro. Você as reconhecerá sem muita dificuldade. Você é especialista nisso, porque a sabedoria tem ampliado muito o seu horizonte. Você tem bastante conhecimento e isso joga muito a seu favor. Será vital que não compartilhe seus projetos com outras pessoas até ter algo concreto em mãos.