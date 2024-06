Esposa do goleiro da Seleção Brasileira esclarece confusão em caso de morte por peeling de fenol

A médica Natália Loewe Becker, esposa do goleiro da Seleção Brasileira, Alisson Becker, precisou utilizar suas redes sociais para esclarecer uma confusão. Segundo publicado pelo G1, o nome de Natália fez com que algumas pessoas a confundissem e relacionassem com a clínica de estética onde um rapaz morreu após realizar o procedimento de peeling de fenol.

Conforme a publicação, Natália foi apontada como uma das donas da clínica de estética localizada em São Paulo. O local, chamado Studio Natalia Becker, foi indicado pela Polícia Civil após a morte de um paciente nesta última semana.

Desta forma a esposa do goleiro, que atualmente mora com o marido na Inglaterra, buscou suas redes sociais para esclarecer a situação: “Esclarecimento: Não sou a ‘Natalia Becker’ da notícia da clínica de estética. É outra pessoa que tem o mesmo nome e o último sobrenome. Nada relacionado”, publicou ela.

Natália Loewe Becker é médica e teve seu nome vinculado ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul até o ano de 2022, quando deixou o país junto ao marido. Alisson atualmente defende o time inglês Liverpool e foi convocado para disputar a Copa América pela Seleção Brasileira de Futebol.

Clínica de Estética

No caso da clínica de estética, Natalia Fabiana de Freitas Antonio, de 29 anos, utiliza o nome fantasia ‘Natalia Becker’ em suas clínicas. Ela não possui registro ou especializações em dermatologia e, segundo uma das entidades responsáveis por representar a classe de esteticistas no Brasil, a Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos (ANESCO), também não possui registros como esteticista.

Na internet, Natalia se identifica como uma “premiada especialista em tratamento contra melasma” e é dona de três clínicas com o nome “Studio Natalia Becker”. Ao todo, ela conta com mais de 230 mil seguidores no Instagram.

Empresário Henrique Chagas, de 27 anos, morreu após fazer 'peeling de fenol' com a esteticista e influencer Natalia Becker, que foi indiciada por homicídio com dolo eventual (Reprodução/Redes sociais/TV Globo)

Relembre o caso

As notícias da morte do empresário Henrique Silva Chagas surgiram na última segunda-feira, dia 3 de junho. Ele faleceu duas horas depois de realizar um procedimento de peeling de fenol na clínica em questão.

Segundo o companheiro de Henrique, Marcelo Camargo, o empresário recebeu um anestésico tópico no rosto e depois um remédio contra dor. Nenhum tipo de exame prévio foi solicitado, assim como nenhum teste para saber se o paciente era alérgico a algum dos componentes utilizados no tratamento.

Marcelo conta que percebeu que Henrique estava tremendo e nervoso, e que pediu socorro ao começar a respirar com dificuldade. Ele teria sido socorrido por Natalia e outras funcionárias do local que acionaram uma ambulância. Apesar dos esforços, ele foi declarado morto no local.