Vídeo: ação da PM termina com homem morto e dois policias feridos em Paraisópolis (SP)

Ação da PM termina com homem e policias feridos em Paraisópolis (SP)

Uma ação da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (6) em Paraisópolis, zona sul de São Paulo, terminou com um homem morto e dois policiais baleados. O tiroteio ocorreu na Rua Ernest Renan.

Segundo o g1, com informações da PM, a ação ocorreu por volta das 10h50 após uma equipe ser acionada para atender uma ocorrência envolvendo tráfico de drogas. Os policiais informaram que durante o patrulhamento houve troca de tiros com suspeitos.

Um homem e dois policiais foram baleados durante a troca de tiros. Os agentes foram encaminhados para o o Hospital Albert Einstein e o estado de saúde é estável, de acordo com a corporação.

Já o morador baleado foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ficar caído no asfalto. Ele não resistiu.

De acordo com o SP1, 19 tiros foram disparados.

Policial aponta arma para moradores

Imagens nas redes sociais mostram que, após a ação, ocorrida à luz do dia, muitos moradores ocuparam as ruas.

Imagens mostram policiais apontando armas para a população. Filmagens áreas também mostram um grande número de viaturas no local.

Homem protesta por ‘saidinhas’ dos presos e coloca fogo em viatura no interior de SP

Um homem acusado de atear fogo em uma viatura da Polícia Civil no último dia 31 de maio foi preso na última quarta-feira (5). O caso aconteceu em Tatuí, interior de São Paulo.

De acordo com o site ‘Correio do Interior’, o crime aconteceu em frente a delegacia da idade. A viatura ficou destruída, como você pode conferir nas imagens ao longo do texto.

Segundo a matéria, câmeras de segurança próximas ao local conseguiram identificar o homem que cometeu a ação.

Mudanças nas saídas temporárias de presos teria motivado o crime

Na delegacia, o homem confessou que ateou fogo no carro da polícia como forma de protesto contra uma reforma das chamadas ‘saidinhas’ das pessoas que estão em cárcere, aprovada no último dia 20 de maio pela Câmara dos Deputados.

O texto da mídia local diz que o o homem permanecerá preso pelo crime de danos ao patrimônio público, podendo permanecer na prisão de seis meses a um ano, conforme artigo 163 do Código Penal, além de pagar multa ao estado.