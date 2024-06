VÍDEO: Após quatro dias desaparecido, jovem de 19 anos é achado dentro de poço no ABC Paulista

Um vídeo mostra o momento em que o jovem Jeferson Gabriel, de 19 anos, foi resgatado de um poço de mais de 15 metros de profundidade no Parque Guaraciaba, em Santo André, no ABC Paulista. O rapaz passou quatro dias desaparecido e foi localizado por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) durante buscas. O Corpo de Bombeiros montou uma operação para retirá-lo em segurança, já que reclamava de dores no tornozelo e joelho (veja no vídeo abaixo).

A família do rapaz disse que ele saiu de casa no último dia 1º e não retornou. Ele foi visto em imagens de câmeras de segurança entrando no parque, mas depois sumiu. Ainda não se sabe como ele caiu no poço, mas os guardas ouviram um barulho em uma área de mata e localizaram a vítima na quarta-feira (5).

As ser resgatado, o rapaz disse que passou quatro dias preso na cisterna, sem comer ou beber. Ele foi examinado e os socorristas constataram que apresentava fraturas em uma das pernas. O jovem foi levado Hospital Central, onde permanece internado.

A mãe dele, Helena, participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (6). Ela disse que suspeita que o filho seja autista, mas que ele ainda não tem um diagnóstico médico. Ela destacou que ainda não sabe o que aconteceu para que ele caísse no poço.

“Ele frequentava esse parque sempre (...) foi desesperador, uma grande aflição, ficamos sem dormir, sem comer, ali parou a vida”, disse ela.

Helena contou que o filho segue internado e provavelmente terá que passar por cirurgias no joelho e tornozelo. Apesar disso, ela afirmou estar aliviada. “Tô agradecendo a Deus, porque ele nasceu de novo”, disse.

“Eu vi ele ontem e ele chorou muito, pediu perdão pelo transtorno. Mas eu disse pra ele ter calma, pois ele é um milagre. Como ele segue internado, não tive meios de conversar com ele, só fiz a visita”, detalhou a mãe.

A ocorrência foi registrada como encontro de pessoa no 6º Distrito Policial de Santo André, que apura as circunstâncias da queda do rapaz.