Major da FAB é baleado ao reagir a assalto na Zona Sul de São Paulo; vídeo registrou momento do crime

O major da Força Aérea Brasileira (FAB) Rafael Gomes Moreira, de 38 anos, foi baleado ao reagir a um assalto na Vila Olímpia, na Zona Sul de São Paulo, na noite de quarta-feira (5). Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que ele, que estava acompanhado de uma mulher, foi surpreendido por um motociclista armado (assista abaixo).

O caso ocorreu por volta das 19h30, na Avenida Doutor Cardoso de Melo. As imagens mostram quando o criminoso se aproxima do casal e logo a mulher entrega o celular. Na sequência, o major caminha na direção do assaltante, que atira e foge em seguida.

Moreira foi ferido na região do pescoço e socorrido para o Hospital das Clínicas, onde foi internado com quadro estável. Após receber atendimento, ele foi transferido para um hospital particular e não há outros detalhes sobre o estado de saúde.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como latrocínio tentado no 27° Distrito Policial. Uma perícia foi realizada no local e os agentes fazem diligências para tentar identificar o bandido. Porém, até o início da tarde desta quinta-feira (6), ele não tinha sido localizado.