Pesquisadores japoneses desenvolvem técnica para fortalecer ossos após fraturas

Pesquisadores japoneses na Universidade Metropolitana de Osaka desenvolveram uma técnica inovadora usando irradiação de plasma para tratar fraturas ósseas complexas. Este método não apenas acelera o processo de cura, mas também fortalece os ossos, tornando-os até 3,5 vezes mais fortes do que aqueles que não receberam o tratamento.

ANÚNCIO

Aceleração e fortalecimento da recuperação óssea

Fraturas complexas, como as deslocadas, normalmente exigem intervenções cirúrgicas prolongadas e períodos de recuperação demorados, onde o paciente deve manter a área afetada imobilizada até a completa cicatrização.

A nova técnica de irradiação de plasma apresenta uma promessa significativa, reduzindo o tempo necessário para a recuperação e permitindo uma mobilidade mais rápida.

Recomendados

APROVEITE E LEIA TAMBÉM: Wrap de Big Mac: Opção Fit para matar a vontade de Fast Food é sucesso nas redes sociais

No estudo, os roedores foram divididos em dois grupos para testar a eficácia do tratamento. O primeiro grupo, com 24 animais, tinha fraturas simples que geralmente cicatrizam rapidamente.

O segundo grupo, composto por 20 animais, apresentava fraturas do tipo “não-união”, notórias por sua difícil cicatrização.

À direita um raio-x de um dos roedores que passou pela irradiação de plasma. Foto: Universidade Metropolitana de Osaka.

Os resultados foram particularmente notáveis no segundo grupo, onde a irradiação de plasma não só acelerou a cura, mas também resultou em uma força óssea substancialmente maior comparada à dos roedores que não receberam o tratamento.

Esta descoberta tem implicações profundas para o tratamento de fraturas em humanos, sugerindo que a irradiação de plasma poderia ser integrada aos métodos tradicionais de tratamento de fraturas para resultados mais rápidos e eficazes.

A proteína analisada nas células tratadas com plasma mostrou um aumento significativo, indicando um avanço na progressão da cura óssea.

O professor Hiromitsu Toyoda, líder da pesquisa, expressou otimismo quanto ao futuro dessa tecnologia, antecipando que ela poderia contribuir para uma recuperação mais confiável e tempos de cura reduzidos para pacientes com fraturas complexas.

Fonte: Osaka Metropolitan University