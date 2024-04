Wrap de Big Mac: Opção Fit para matar a vontade de Fast Food é sucesso nas redes sociais

Para quem busca uma alternativa mais leve e rápida ao tradicional Big Mac, esta receita de wrap vai agradar. Ela começa com a preparação da carne moída, que deve ser finamente amassada sobre uma tortilha, ultrapassando um pouco as bordas para compensar a retração durante o cozimento.

Após temperar com sal e pimenta-do-reino, leve a tortilha com a carne para uma frigideira quente com um toque de azeite. Cozinhe até a carne adquirir uma crosta dourada e crocante.

Toque final e montagem

Após virar a tortilha, adicione uma fatia de queijo e cubra a frigideira até que o queijo esteja totalmente derretido. Em seguida, acrescente folhas verdes à sua escolha para um toque fresco.

O destaque, porém, fica por conta do molho que remete ao icônico Big Mac. Misture em uma tigela duas colheres de sopa de picles picado, uma de mostarda, outra de ketchup, meia cebola finamente picada, meio dente de alho e duas colheres de sopa de água da conserva de pepino. Para um toque extra, adicione uma pitada de páprica.

Esse wrap não só captura a essência de um Big Mac de maneira mais saudável, mas também é uma opção prática e econômica, ideal para quando bate aquela vontade de fast food.

Todo o processo leva apenas cerca de 15 minutos.

Fonte: Band Receitas