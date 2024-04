Como fazer escova em casa? 4 dicas para ter um cabelo de salão

Fazer uma escova de qualidade salão em casa pode parecer desafiador, mas com as técnicas e ferramentas certas, é totalmente possível. Neste artigo, separamos quatro dicas essenciais que te ajudarão a alcançar aquele look perfeito sem sair do conforto da sua casa. Confira!

1. Prepare o cabelo adequadamente

O primeiro passo para uma escova perfeita começa bem antes do secador ser ligado. Lave seu cabelo com um shampoo e condicionador adequados ao seu tipo de cabelo.

Aplicar um bom leave-in ou protetor térmico é crucial para proteger os fios do calor do secador. Certifique-se de desembaraçar completamente o cabelo com um pente de dentes largos para evitar quebras durante a escovação.

Recomendados

2. Escolha o secador e a escova certos

A ferramenta certa pode fazer toda a diferença. Um secador de cabelo com controle de temperatura e velocidade ajuda a ajustar o calor conforme a necessidade do seu cabelo, prevenindo danos.

A escova também é vital; escovas redondas de cerâmica são excelentes para alisar e dar volume, enquanto as de cerdas naturais ajudam a distribuir a oleosidade natural do cabelo, conferindo brilho.

3. Técnica de secagem

A técnica de secagem é fundamental para o sucesso da escova. Divida o cabelo em seções e trabalhe uma de cada vez, começando pela nuca e subindo até o topo da cabeça.

Mantenha o secador a uma distância segura dos fios para evitar calor excessivo e sempre aponte o fluxo de ar do secador de cima para baixo, seguindo o sentido do cabelo. Isso ajuda a fechar as cutículas dos fios, aumentando o brilho e reduzindo o frizz.

4. Finalização

Após terminar a escova, um jato de ar frio pode ajudar a fixar o estilo e dar mais brilho ao cabelo. Para um toque extra de cuidado, aplique um pouco de óleo capilar ou sérum nas pontas para nutrir e dar um acabamento de salão.

Se necessário, use um spray fixador leve para manter tudo no lugar sem pesar.

Com as ferramentas e técnicas adequadas, fazer uma escova em casa é totalmente viável. Essas dicas não só ajudam a alcançar um resultado profissional, mas também protegem o cabelo de danos, mantendo-o saudável e brilhante. Agora que você sabe como se fazer, é hora de praticar e desfrutar de cabelos lindos todos os dias!