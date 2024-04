Carolina Herrera prova que o blazer curto é a peça mais elegante e assim você pode usá-lo aos 40

Carolina Herrera não é apenas uma das designers mais famosas e bem-sucedidas, mas também se tornou um ícone da moda, e todos os seus conselhos sobre como se vestir são ouvidos por todas as mulheres, incluindo as famosas.

Uma das peças que a famosa demonstrou ser tendência em 2024 é o blazer curto, e fica maravilhoso em pessoas de 40 anos ou mais, como ela deixou claro recentemente durante a gala do 25º Aniversário do Youth America Grand Prix.

A designer venezuelana usava um visual preto de calça e blusa, complementado com um blazer curto em tom laranja.

Recomendados

Looks com blazer curto para parecer tão elegante quanto Carolina Herrera aos 40

Calça de pregas com body e blazer curto

Uma forma elegante de usar um blazer curto é combinando com uma calça de cintura alta em um tom neutro, seja branco, preto ou bege, com um body.

Use um blazer curto em branco ou preto e complemente com stilettos, e terá um look extremamente elegante e cheio de estilo aos 40 anos.

Top curto e shorts com blazer curto

Outra opção para parecer elegante aos 40 é combinar um short de cintura alta com um top e adicionar um blazer curto da mesma cor da peça inferior.

O melhor é complementar este visual com stilettos ou sapatos nude para parecer elegante e luxuoso neste 2024.

Calças de ganga e top com blazer curto

Se você quer algo mais casual, mas igualmente elegante, então opte por usar uma calça jeans de cintura alta, como mom jeans, jeans ou bootcut, com um top.

Complemente este visual com um blazer curto em um tom chamativo, como rosa, para se destacar e opte por sapatilhas ou saltos.

Minissaia e blazer curto

Num outro visual muito chique e elegante, também pode usar uma minissaia com um top e um blazer curto, tudo na mesma cor para um visual monocromático e elegante.

Este conjunto ficará ótimo com saltos altos ou stilettos, e até mesmo se você quiser algo mais confortável, pode usar tênis brancos.