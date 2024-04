Horóscopo chinês: os signos que terão grandes desafios nos próximos dias

Dragão - 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Os dragões têm um desafio pela frente e gira em torno da comunicação. É possível que em breve tenham de enfrentar decisões relacionadas com o local de trabalho e aqui serão fundamentais reuniões estratégicas que demonstrem a sua convicção e atitude. Esse será o maior desafio.

Boi - 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Os bois devem se comportar com perseverança, principalmente no ambiente de trabalho. Enfrentarão conflitos, discussões com quem ocupa cargos superiores e, portanto, terão que ter paciência para não se desestabilizarem. Será essencial confiar em si mesmo para estar à altura da tarefa.

Cavalo - 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

O maior desafio dos equinos estará no campo do amor, na superação dos processos emocionais que estarão presentes nos dias de hoje. Há um momento de ruptura pela frente, um encerramento e um caminho para algo novo. E eles devem dar esse passo, encarar isso, não ficar parados. Você terá sua recompensa.

Coelho - 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

O estresse resultante da tensão coloca os coelhos em posição de confrontar seus entes queridos. Não resolver as questões familiares traz consigo problemas no dia a dia, nas rotinas, que podem complicar tudo, ou pelo menos afetar.

Com informações do site C5N