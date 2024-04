As mechas ‘milk chocolate’ vão arrasar por trazer juventude e elegância

Estamos diante do fim das loiras? Este ano, os especialistas em moda propõem exaltar a beleza natural das morenas, razão pela qual as tendências atuais buscam destacar os atributos das mulheres de forma natural e pouco extravagante, como vimos nos anos anteriores.

É quase impossível imaginar que os loiros passem para segundo plano, e, na verdade, não o farão, pois continuarão entre as principais tendências, no entanto, não terão o mesmo destaque de antes, cedendo seu tom cobiçado para os tons de chocolate, e a chegada do ‘clean look’ só fez provocar essa urgência nas mulheres de tentar parecer bonitas de forma natural, apesar dos produtos que usam, quanto mais ‘real’ parecer, melhor.

Mechas chocolate em tendência 2024 Pinterest (Pinterest)

Talvez essa seja a razão pela qual cabeleireiros especializados proclamaram as mechas chocolate como a grande tendência imperdível de 2024, propondo diversos tipos que são favorecedores, demonstrando que, para parecer mais jovem e elegante, às vezes precisamos escurecer um pouco mais o cabelo, o que se revela como uma das ideias mais atraentes para a nossa próxima visita ao salão.

As mechas ‘chocolate ao leite’ serão tendência. Como são?

Durante muito tempo, o 'balayage' em tons loiros foi o grande favorito dos salões de beleza, mas e se tentarmos outra cor?

Assim como os tons loiros, os tons de chocolate oferecem uma ampla gama de possibilidades, seja para dar brilho e profundidade ao seu cabelo, então as 'purple chocolate' são para você, ou se deseja um efeito 'beijo de sol' que pode ser alcançado com caramelo ou avelã e apostar no 'bronde'; no entanto, há uma técnica entre todas que vai conquistar seu coração por seus múltiplos benefícios.

As mechas 'chocolate ao leite' são perfeitas para aqueles que não desejam uma mudança dramática de visual, mas desejam que a transformação seja notada. Consiste em manter a cor da sua base (sim, se assim desejar) e complementar com tons mais suaves de chocolate, proporcionando um acabamento multidimensional.

Mechas 'milk chocolate' Pinterest (Pinterest)

Quem se beneficia com as mechas?

Esta técnica é perfeita para aqueles que procuram regenerar o seu cabelo após terem passado por tratamentos muito mais invasivos, neste caso, é a transição perfeita do loiro para o castanho, permitindo que o seu cabelo respire após as descolorações.

Se ainda não estás convencido das mechas 'chocolate ao leite', aqui estão alguns dos benefícios de aderir a essa tendência que promete fazer sucesso nos salões de beleza.

Como já mencionado anteriormente, esse tipo de mechas adiciona um efeito multidimensional ao seu cabelo, o que não só proporciona movimento, mas também volume aos seus fios, sendo perfeito para quem tem pouco cabelo, pois traz densidade e profundidade. Além disso, destaca-se por sua cor intensa e é considerada uma das técnicas mais elegantes entre as centenas de propostas existentes. É também uma opção perfeita para mulheres que não procuram uma mudança muito chamativa em sua aparência, mas desejam algo moderno e jovial.