WaterTok: Como a tendência do TikTok pode prejudicar sua saúde

No mundo atual, onde a tecnologia influencia muitos aspectos de nossas vidas, uma nova tendência surgiu no TikTok, prometendo transformar o ato de beber água em uma experiência mais prazerosa e visualmente atraente.

Nos Estados Unidos, diversos criadores de conteúdo adotaram a hashtag “Water of The Day” para promover “receitas” de águas saborizadas utilizando ingredientes artificiais. Esses aditivos prometem não apenas melhorar o sabor, mas também a aparência do líquido, tornando-o mais apetitoso.

Os riscos ocultos da água saborizada

Apesar do apelo visual e gustativo, especialistas em saúde alertam sobre os riscos associados ao consumo desses produtos.

A tendência do WaterTok envolve adicionar uma grande quantidade de xaropes e pós flavorizantes artificiais à água, criando sabores exóticos como caramelo salgado e algodão-doce, além de incluir glitter comestível e outros aditivos para enriquecer visualmente a bebida.

Embora isso possa parecer inofensivo e até divertido, há preocupações significativas relacionadas à saúde que acompanham esses ingredientes.

Um dos problemas apontados é o uso de aspartame e maltodextrina, dois aditivos comuns nesses flavorizantes. O aspartame é um adoçante sintético que, apesar de não adicionar calorias, é uma molécula artificial e pode não ser a melhor opção para consumo regular.

A maltodextrina, por outro lado, é um carboidrato de alto índice glicêmico que pode causar picos de açúcar no sangue, sendo potencialmente prejudicial para diabéticos e pessoas tentando controlar seu peso.

Além disso, o consumo excessivo de ingredientes artificiais pode levar a uma percepção distorcida de que bebidas intensamente flavorizadas são necessárias para a hidratação, o que pode desviar os consumidores da importância de beber água pura.

Nutricionistas enfatizam que, embora essas “águas saborizadas” possam ser atraentes, elas não devem substituir a água pura na dieta diária de um indivíduo.

