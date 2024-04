Não é necessário lavar o frango antes de cozinhar: veja por quê

A maioria das pessoas pensa que, assim como outros alimentos, é conveniente lavar o frango antes de cozinhar, mas a verdade é que não é assim. Lavar o frango pode trazer consequências prejudiciais para a saúde.

Ainda há algum debate sobre se lavar o frango é bom ou ruim, mas cientificamente, há aqueles que fornecem razões convincentes para não fazê-lo.

Guadalupe Blay, responsável pelo Grupo de Trabalho de Endocrinologia e Nutrição da Sociedade Espanhola de Médicos de Família (SEMG), explicou ao CuídatePlus que a Agência de Normas Alimentares do Reino Unido (FSA, na sigla em inglês) alerta que “lavar o frango antes de cozinhá-lo aumenta o risco de propagação da bactéria Campylobacter nas mãos, superfícies de trabalho, roupas e utensílios de cozinha através de respingos de gotas de água”.

Se lavar o frango, toda a água que sai dele se espalha ao redor, espalhando assim a Campylobacter. Além disso, quando essa bactéria fica nas mãos, é muito provável que se espalhe para outras partes da cozinha e, portanto, para outros alimentos.

O risco de lavar o frango

O Cocina Fácil detalhou que a Campylobacter está no intestino de aves como o frango e o peru. No ser humano, essa bactéria causa dor abdominal, diarreia, febre, vômitos e desidratação. CuídatePlus menciona que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é a causa mais comum de gastroenterite.

O meio citado destacou que lavar o frango não elimina outros tipos de microrganismos patogênicos, portanto, não é necessário lavá-lo para remover resíduos de penas ou eliminar bactérias ou odores desagradáveis. Além disso, enfatizou que antes de ser vendido, este produto já vem com produtos químicos contra a salmonela ou Campylobacter, pois isso é suficiente.

A melhor maneira de lidar com frango e evitar contaminação por bactérias é cozinhá-lo a pelo menos 70 °C, pois a Campylobacter sobrevive até 45 °C. Não o deixe em temperatura ambiente, especialmente se estiver cru, pois apenas a refrigeração ou congelamento o protegerá de bactérias.

Ao tocar o frango com as mãos ou utensílios, é importante lavar as mãos e esses utensílios, a fim de não contaminar outros alimentos com o frango.