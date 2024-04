Vestido envelope é uma peça que favorece deixa elegante

Se estiver procurando uma peça que seja versátil, que possa ser usada em qualquer lugar, independentemente do evento, então dê uma chance ao vestido envelope, a peça essencial que você vai adorar por destacar o melhor dos seus atributos, então chegou a hora de dizer adeus às terríveis inseguranças e nos mostrarmos fortes e empoderadas.

O que é um vestido envelope?

Estou certa de que o wrap dress ou vestido envelope é uma das peças que acompanhou as mulheres pelo menos uma vez na vida, ocupando um lugar especial nos armários das amantes da moda e das que nadam contra a corrente.

Vestido envelope Pinterest (Pinterest)

O que poucos sabem é que esta é um tipo de peça extremamente favorável, que permite às mulheres se mostrarem seguras de si mesmas, ajudando-as a esconder aspectos de seus corpos que não desejam que ganhem tanto destaque.

É uma peça de vestuário que se caracteriza por amarrar em uma extremidade da cintura como se fossem duas peças, cobrindo o corpo das mulheres de forma favorável, deixando, geralmente, uma saia ampla e solta que adiciona movimento ao seu visual.

Trata-se de uma peça criada pela modelo originária da Bélgica, Diane von Fürstenberg, que em 1973, lançou ao mundo uma das peças icônicas que foram usadas por estrelas como Angelina Jolie e Victoria Beckham, na década de 70, diz-se que seu sucesso foi tanto que conseguiu vender mais de 5 milhões de vestidos.

O design surgiu da união de uma saia e uma blusa com decote cruzado, resultando em um dos vestidos que se tornaram sinônimo de independência, sensualidade, poder e liberdade feminina.

Como usar um vestido envelope?

Se você também quer aderir à tendência do wrap dress, aqui estão algumas dicas para usá-lo da forma mais elegante nesta temporada quente. Deixe viver o legado de empoderamento de Diane von Fürstenberg através do vestido mais favorecedor que fica bem em todas as mulheres.

O toque sexy com sandálias de salto alto

Esta é uma peça lisonjeira e sexy, não perca a oportunidade de combiná-la com sandálias de salto alto, garanto que a combinação de ambos irá te encantar e se você é amante do romântico, então esta será uma das suas opções favoritas.

Vestido cruzado com alpargatas

Esta é sem dúvida uma das versões mais românticas, combine-o com alpercatas para um visual confortável e glamoroso.

Para um visual elegante, adicione sapatos de salto alto ou stilettos

A textura acetinada será tendência, não deixe de usá-la e opte por um vestido cruzado desse tipo, combine-o com sapatos, scarpins e stilettos e torne-se mais elegante.

Algo confortável para passear?

Então use um vestido envelope longo e adicione umas sandálias rasteiras, você dará um toque fresco ao seu visual para uma tarde de passeio, é um look digno de férias.

O vestido envelope com tênis

O vestido envelope com tênis é quase obrigatório, se você procura algo confortável e perfeito para usar a qualquer hora do dia, então coloque um par de tênis, e terá o look ideal para todas as idades.