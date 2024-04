Feng shui: 3 plantas que você deve ter em casa para atrair a felicidade para a sua vida

O feng shui não se baseia apenas na crença da ocupação harmoniosa dos espaços, mas também no poder de elementos como plantas para gerar uma influência positiva em nossas vidas.

De acordo com o antigo sistema filosófico chinês, há algumas espécies do reino Plantae com capacidades energéticas especiais que ajudam a atrair a felicidade, a tranquilidade e o equilíbrio.

As plantas com essas qualidades são capazes de transmitir alegria e paz instantaneamente. Por isso, transformam qualquer espaço em um lugar muito mais positivo e agradável para se viver.

3 plantas que atraem a felicidade, de acordo com o feng shui

Então, se você quiser levar algumas dessas plantas para casa e testar seu poder, continue lendo para conhecer três com propriedades para atrair a felicidade como amuleto, segundo a Architectural Digest.

Romero

O alecrim não é apenas uma planta com muitos benefícios culinários e medicinais, também atrai harmonia e felicidade para qualquer lugar. Além disso, tem um aroma maravilhoso que encherá seus espaços e lhe trará paz ao cheirá-lo.

O alecrim atrai harmonia e felicidade a qualquer lugar | (Pexels)

Jasmim

Além de possuir uma beleza e fragrância incomparáveis, o jasmim é uma daquelas plantas da felicidade porque é capaz de trazer equilíbrio e saúde, que têm grande influência em nosso bem-estar geral.

O jasmim é uma dessas plantas da felicidade pois é capaz de atrair a harmonia e a saúde | (Unsplash)

Samambaia

A samambaia é uma planta muito bonita que tem a capacidade de capturar as energias negativas do ambiente e limpar o ar de um espaço. No entanto, é importante notar que suas folhas pendem para baixo.

Portanto, é crucial que esteja sempre acompanhado de uma planta cujas folhas cresçam em sentido contrário para equilibrar as energias em um local, de acordo com o feng shui, apontou a fonte citada anteriormente.

A samambaia é uma planta bonita com o poder de limpar os ares das más energias | (Unsplash)

Ao ter uma ou mais destas plantas em casa, você logo sentirá uma imensa paz e contentamento que o farão perceber os grandes poderes que esses membros do mundo vegetal possuem.