6 alimentos PROIBIDOS no JANTAR se você quer ter uma vida saudável Imagem: Pexels/Askar Abayev

É uma unanimidade entre médicos e nutricionistas que, para levar uma rotina saudável, é imprescindível uma alimentação balanceada há cada três horas. Contudo, devido a rotina corrida, nem todo mundo consegue se manter firme no quesito alimentar, deixando escapar uma refeição ou outra ou até mesmo se acostumando a pular alguma das refeições.

Para algumas pessoas, o jantar pode não ser importante, porém, é preciso realizar uma alimentação correta neste período do dia, para que problemas de saúde não aconteçam ao longo do tempo.

Existem uma série de alimentos que devem ser evitados na hora da janta, segundo o site em inglês Business Insider, principalmente aqueles mais gordurosos, picantes e ricos em carboidratos.

Recomendados

Confira a seguir 6 grupos de alimentos que são considerados os piores para ingerir no jantar.

Alimentos ricos em amido

Mesmo sendo prejudiciais à saúde, este são um dos grupos mais consumidos em jantares, principalmente no quesito praticidade. Neste grupo de ricos em amido se encontram as batatas, o macarrão e o arroz, que devem ser evitados no período noturno principalmente entre os diabéticos.

“Esses alimentos são metabolizados em açúcar e criam níveis elevados de açúcar no sangue e insulina. Isso não é bom, pois não será queimado para obter energia e, em vez disso, será armazenado como gordura. Recomendo aos meus clientes que comam proteínas e vegetais”, explica Tracee, especialista em saúde e personal trainer.

Alimentos picantes

Outra escolha que deve ser evitada são os alimentos apimentados ou picantes, pois podem ser ruins para o estômago.

“Eles podem causar azia, especialmente se você for se deitar logo após consumi-los”, diz a nutricionista Karen Z. Berg.

Carboidratos simples

Aparentemente inofensivos, carboidratos são ideais para uma boa saúde do organismo, contudo, devem ser evitados como última refeição do dia.

“Esses, em geral, são alimentos com alto índice glicêmico, o que basicamente significa que são absorvidos pela corrente sanguínea em um ritmo rápido. Ele será transformado em gordura e armazenado no corpo, o que aumenta o ganho de peso. Devem ser evitados a todo custo sendo consumidos à noite”, comenta o nutricionista Kieron Foster.

Sendo assim, batatas, massas, bolos, pizzas, refrigerantes, xaropes, glicose, frutose, sucos de frutas, pães e cereais precisam ser evitados.

Outros grupos de alimentos que devem ser evitados na janta são: