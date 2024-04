Os 5 signos mais fiéis do zodíaco A lealdade é a premissa destes signos do zodíaco (Foto: Unsplash)

Cada signo do zodíaco tem uma energia particular e depende do seu planeta regente, seu elemento ou seu símbolo, que lhe atribuem qualidades que definem sua maneira de se comportar e se relacionar com os outros.

Embora seja necessário analisar o mapa astral para conhecer profundamente uma pessoa e suas características astrológicas, é possível obter uma visão geral ao analisar o Sol.

Ao falar de fidelidade, existem alguns signos do zodíaco que tendem a respeitar certos valores mais do que outros e aqui apresentamos os 5 que são mais fiéis:

Recomendados

Leão

Signo de fogo com uma personalidade muito forte, é o mais fiel do zodíaco. Quando está apaixonado, é muito difícil que engane: adora a sinceridade e em um relacionamento busca cumplicidade e serenidade; não é do tipo que brinca, pelo contrário, leva as coisas a sério.

Embora sejam muito apaixonados e possam ter muitos parceiros ao longo de suas vidas, quando estão apaixonados por alguém, são totalmente fiéis e odeiam mentiras e enganos, por isso a sinceridade deve prevalecer em seus relacionamentos.

Capricórnio

Signo de Terra muito decidido e resistente, não se deixa tentar pelas paqueras. E o mais importante, tende a respeitar muito seu parceiro. Seu maior sonho é acreditar no casamento e na promessa de ‘para sempre’.

É um sinal muito prático e responsável, que normalmente não busca a infidelidade. No entanto, se encontrarem alguém com quem possam compartilhar suas ideias e desejos, podem se sentir atraídos e tentados a explorar essa química.

Peixes

Signo de água muito romântico e sentimental, coloca todo o seu ser em seus relacionamentos amorosos e nunca lhe ocorreria fazer mal à sua cara-metade. O risco de traição só existe se descobrir que o seu parceiro não foi fiel: nesse momento, a vingança é quase certa.

Além disso, uma das qualidades que se destacam em sua pessoa é que são extremamente sinceros e jamais poderiam mentir para a pessoa ao seu lado, assim como para seus amigos e, principalmente, para seus entes mais próximos

Câncer

Signo de água muito sensível. Sim, é muito instável em seu humor, mas é mais estável em assuntos do coração. Às vezes pode se sentir tentado a flertar, mas a verdade é que se importa demais com a felicidade do parceiro e teme loucamente quebrar a confiança do parceiro.

As pessoas nascidas sob este signo são conhecidas por serem muito dedicadas em relacionamentos amorosos quando se apaixonam completamente, tornando-as muito confiáveis.

Touro

O signo de terra filho de Vênus ama lealmente e com uma rara constância. Se alguma vez perceber que gosta seriamente de outra pessoa, ele dirá com o maior tato. Mas é propenso a relacionamentos muito longos, com casa, animais, crianças, etc.

O compromisso com o parceiro é inquebrável e é capaz de resistir às tentações mais fortes graças à sua determinação e fidelidade à sua casa e família.