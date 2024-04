Qual é a receita mais deliciosa da América Latina? A resposta do ChatGPT, Gemini e Copilot é unânime

A gastronomia da América Latina é um reflexo fiel da nossa diversa cultura, tanto historicamente quanto geograficamente. E é que o continente abrange diferentes áreas e costumes, desde a Cordilheira dos Andes até as costas caribenhas, por isso cada país contribui com sabores e técnicas culinárias que nos distinguem do resto do mundo. No México, por exemplo, destacam-se os tacos e o mole como uma tradição indelével da nação, enquanto no Chile são as empanadas, o pastel de choclo ou a cazuela os pratos que representam mais fielmente seus habitantes.

Assim, os ingredientes e sabores locais têm moldado cada uma dessas cozinhas, conectando seus habitantes com deliciosas tradições e suas terras. Mas, qual dessas cozinhas é a mais saborosa? Existe um prato mais saboroso que se destaque sobre os outros? Embora isso possa parecer uma opinião subjetiva e levar a um debate eterno, decidimos consultar a inteligência artificial, e curiosamente suas respostas coincidem transversalmente em uma preparação vencedora.

Qual é a receita mais deliciosa da América Latina de acordo com o ChatGPT?

Começamos perguntando ao ChatGPT, a inteligência artificial da empresa OpenAI, sobre essa curiosidade culinária. "Decidir qual é o prato mais delicioso da América Latina é uma tarefa desafiadora devido à rica diversidade culinária que caracteriza a região", começou explicando o Chatbot.

Recomendados

“No entanto, um candidato destacado é o ceviche, venerado em vários países mas considerado patrimônio nacional no Peru. Este prato delicioso consiste em peixe cru marinado em suco de limão ou lima, misturado com cebolas roxas, coentro e pimentões. O que torna o ceviche especialmente apreciado não é apenas o seu sabor fresco e ácido, mas também a sua capacidade de representar a síntese de influências culinárias indígenas, europeias e asiáticas”, afirmou a IA.

Acrescentando que "embora cada país tenha sua própria versão, o ceviche peruano destaca-se pela sua simplicidade e qualidade dos ingredientes, tornando-o uma experiência gastronômica essencial para os amantes da boa comida. Este prato, além de ser apenas uma refeição, é uma expressão da cultura e biodiversidade da América Latina, capturando a essência do oceano e da terra em uma única mordida".

Além do ceviche peruano, a IA de Sam Altman escolheu a feijoada do Brasil em segundo lugar, seguida pelo churrasco argentino e os tacos al pastor mexicanos.

O melhor prato da América Latina de acordo com Gemini

Por outro lado, a inteligência artificial do Google, Gemini AI,, surpreendeu ao fornecer uma opinião bastante semelhante à mesma pergunta. "A resposta, como você pode imaginar, é subjetiva e depende do paladar de cada pessoa. No entanto, existem alguns pratos que se destacam pelo seu sabor, história e popularidade em toda a América Latina", começou dizendo, para depois adicionar que "o prato mais emblemático e delicioso da América Latina é o Ceviche: um prato peruano à base de peixe cru marinado em suco de limão, cebola e coentro. É uma explosão de frescor e sabor ácido que conquista paladares em todo o mundo".

Assim, em segundo lugar está a Barbacoa, "uma técnica ancestral mexicana de cozinhar carne em um buraco no chão. A carne fica defumada e com uma textura única". Seguido pelo churrasco argentino, as empanadas de diferentes países da região, a feijoada brasileira e o sancocho, também presente em mais de uma nação do continente.

Ceviche de peixe

O prato mais saboroso da América Latina? Isso é o que o Copilot acha

"A gastronomia latino-americana é conhecida por sua diversidade e riqueza de sabores, e tem sido objeto de uma análise única graças ao poder da inteligência artificial", indica a inteligência artificial da Microsoft.

Sua resposta? A mesma que o resto das IAs consultadas: O grande vencedor desta aposta é o Ceviche peruano. "Este prato se destaca pela sua frescura marinha e é uma verdadeira delícia para os amantes de peixe e cítricos", complementa o Copilot.

Coincidentemente, o segundo lugar é ocupado pelo churrasco argentino, "considerado uma cerimônia de carne, o churrasco argentino é uma experiência única. São cortes de carne na grelha, suculentos e cheios de sabor", indica. Em seguida vem a feijoada brasileira, os tacos ao pastor mexicanos e o pabellón criollo venezuelano.