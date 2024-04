Os ghost-bots podem trazer conforto para o luto, mas podem ser perigosos

Graças ao importante desenvolvimento que a Inteligência Artificial teve no último ano, foi possível desenvolver software que pode criar uma representação virtual interativa de uma pessoa falecida usando seu conteúdo digital, como fotos, e-mails e vídeos.

Trata-se dos chamados Ghost-bots, que utilizam programas como ChatGPT e outros chatbots que podem permitir aos usuários manter conversas sofisticadas semelhantes às humanas e, no caso desses bots, interações com pessoas falecidas.

E a indústria dos chamados ‘robôs fantasmas’ já está em ascensão na China. Algumas empresas chinesas afirmam ter ‘revivido digitalmente’ milhares de falecidos a partir de apenas 30 segundos de material audiovisual.

À primeira vista, os fantasmas digitais podem ser um consolo para os entes queridos, ajudando-os a reconectar com seus entes queridos perdidos. Eles podem oferecer ao usuário a oportunidade de dizer algumas coisas ou fazer perguntas que nunca teve a chance de fazer quando a pessoa falecida estava viva.

No entanto, Nigel Mulligan, professor de psicoterapia na Dublin City University, afirma num artigo recente que a notável semelhança dos robôs fantasmas com um ente querido perdido pode não ser tão positiva quanto parece. Sua pesquisa sugere que esses robôs devem ser usados apenas como uma ajuda temporária no luto para evitar uma dependência emocional potencialmente prejudicial da tecnologia.

"Algumas pesquisas sugerem que os Ghost-bots podem confortar os enlutados e serem utilizados com sucesso como ajuda temporária no luto, mas eu trabalho como psicoterapeuta há 20 anos e sei que o luto é um processo delicado e complexo", explicou Nigel Mulligan ao Metro.

No artigo, o especialista destaca que os fantasmas da IA podem ser prejudiciais para a saúde mental das pessoas ao interferir no processo de luto, uma vez que o luto leva seu tempo e pode passar por diferentes estágios ao longo de muitos anos.

Também há o risco de que esses robôs fantasmas digam coisas prejudiciais ou deem conselhos ruins a alguém que está de luto. Softwares generativos semelhantes, como os chatbots ChatGPT, já foram amplamente criticados por fornecer informações incorretas aos usuários.

Finalmente, Mulligan destaca que esquecer é um elemento importante de um luto saudável, mas para poder esquecer, as pessoas terão que encontrar novas e significativas formas de lembrar da pessoa falecida.

Aproveitamos o assunto para perguntar a Nigel Mulligan - Professor de psicoterapia na Dublin City University.

P: Por que você está interessado em estudar os Ghost-bots?

- Fico fascinado com os rápidos avanços tecnológicos no campo da IA, que muitos na indústria BigTech afirmam que podem melhorar várias dimensões de nossa vida individual e social. Em particular, os chatbots muito populares como ChatGPT não só imitam a linguagem e o pensamento humanos, mas também podem realizar tarefas de vários níveis de sofisticação, desde redigir trabalhos universitários até iterações mais recentes capazes de compor letras de músicas e roteiros de filmes e até mesmo calcular deduções fiscais. Estamos vivendo o que é conhecido como a quarta revolução industrial ou o que Mustafa Suleyman chamou de "explosão câmbrica" da evolução tecnológica.

A integração da tecnologia de IA na saúde mental também está acelerando rapidamente, a ponto de os psicoterapeutas estarem utilizando ferramentas de IA para melhorar suas práticas terapêuticas. No entanto, algumas dessas ‘aplicações’ programadas por computador têm substituído as sessões presenciais para muitos clientes, enquanto outras podem ser usadas sem a presença de terapeutas. Algumas pesquisas sugerem que os Ghost-bots podem confortar os enlutados e serem usados com sucesso como ajuda temporária no luto, mas tenho 20 anos de experiência trabalhando como psicoterapeuta e sei que o luto é um processo delicado e complexo.

P: Por que esses Ghost-bots podem representar uma ameaça à saúde mental?

- Poder ver um ente querido falecido há muito tempo e que faz muita falta, se movendo e falando novamente, poderia oferecer consolo aos que ficam para trás, mas também poderia criar uma dependência emocional prejudicial da tecnologia. Existem muitos estudos que identificam o impacto negativo do uso do telefone e das telas no desenvolvimento psicológico das crianças, mas programas como os Ghost-bots também poderiam ter um impacto devastador naqueles que são vulneráveis devido à perda de um ente querido. Essas reencarnações digitais dos mortos na forma de avatares poderiam causar mais mal do que bem e atrapalhar o processo de luto.

P: Você poderia detalhar como esses robôs podem interferir no processo de luto?

- Quando alguém morre, os enlutados gradualmente aprendem a aceitar o ente querido de volta em suas vidas como falecido. O luto não consiste apenas em se separar da pessoa que faleceu, mas em encontrar formas novas e significativas de continuar a relação com o falecido. Quando alguém está de luto, a pessoa perdida pode aparecer em seus pensamentos com mais frequência, embora de forma diferente, na forma de memórias. Não é incomum que pessoas enlutadas percebam a presença da pessoa falecida ou sintam que ela as procura, ou sonhem mais intensamente com ela. Trata-se de um processo em que se tenta reordenar simbolicamente uma relação perdida. No entanto, se houver interferências ou complicações no processo de luto, a pessoa pode experimentar aparições da pessoa falecida e começar a acreditar que ela está viva. Alucinações auditivas ou visuais da pessoa falecida podem ser experimentadas em estados de melancolia e têm nomes como luto complicado. É provável que o tipo de software Ghost-bot que os traz de volta à vida postumamente seja muito traumático para a pessoa que o utiliza.