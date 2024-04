O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco. Confira a seguir:

Sagitário – Carta 12 de Espadas

Uma situação em sua vida exigirá autoridade e maturidade. Pessoas mais maduras podem chegar. Questões judiciais sendo resolvidas. Comunicação sobre algo importante.

Recomendados

Capricórnio – Carta 9 de Paus

As coisas são mais lentas do que parecem e é preciso ter paciência. Estabilidade no trabalho. Lembre-se de se esforçar, mas também ter tempo para descansar. Um amor de longe pode voltar a ficar nos pensamentos.

Aquário – Carta 5 de Copas

Compromissos e questões importantes sobre relacionamentos. Evite entrar em intrigas ou perder tempo com pessoas que não sabem o que querem. Uma traição ou mentira pode ser descoberta.

Peixes – Carta 9 de Ouros

Cuidado com pessoas ou situações que podem enganar e promover a perda de dinheiro ou oportunidade importante. Nem toda pessoa possui boas intenções e é preciso se prevenir. Fique de olho para não ser traído ou enganado.