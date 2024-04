O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco. Confira mais:

Áries – Carta 8 de bastos

A família pode aumentar e existe a chance de uma gravidez ser descoberta. Momento de focar nas pessoas mais próximas e de cultivar os sentimentos. Ganhos e lucros importantes.

Touro – Carta 7 de ouros

Chegada de coisas importantes ou reconhecimento. Ganho material e espiritual em sua vida. A sorte pode agir de maneira confusa, mas que no fundo será para o seu bem.

Gêmeos – Carta 4 de espadas

Hora de cuidar ainda mais da saúde e da integridade física. Não se coloque em situações de risco e não permita que sua mente chegue ao limite. É preciso sair da solidão e recuperar a calma, saindo assim de conflitos com pessoas próximas.

Câncer – Carta 2 de ouros

A vida pode trazer obstáculos que só serão superados com respostas encontradas no seu eu interior. Use seu intelecto e seja justo para poder descobrir as soluções que tem em suas mãos ou os caminhos que podem se abrir mais.