Mercúrio retrógrado e as recomendações que cada signo deve seguir para transformar sua energia poderosa

Mercúrio retrógrado é um dos fenômenos astrológicos mais temidos, pois desde tempos remotos tem sido considerado de mau presságio. Trata-se de uma ilusão óptica na qual se percebe este planeta transitando sua órbita no sentido contrário e os especialistas afirmam que durante esse processo é necessário ter cautela ou refletir sobre nossas condutas.

Segundo The Woke Mystix, um grupo de astrólogas autoras do livro ‘S.O.S. Astrologia. Guia astrológica de sobrevivência para a vida’, Mercúrio é um planeta pessoal, o que significa que suas energias afetam diretamente as pessoas de forma individual. Ele compartilha essa característica com Marte (planeta da ação) e Vênus (planeta do amor), e é por isso que a posição deles na carta astral é tão importante.

As astrólogas explicam que este planeta “governa a comunicação, a tecnologia e as viagens” e apontam que “os retrógrados nos proporcionam a oportunidade de visitar cenários do passado e refletir sobre nossas decisões. Eles nos testam”, relatou o jornal La Nación.

Com estas características, cada signo que seja afetado por este fenômeno, deve se preparar e tomar medidas.

Três retrogradações em 2024, é preciso ter cuidado

Em 2024, serão três os Mercúrio retrógrados com os quais teremos que lidar, haverá um quarto que durará apenas dois dias e será no final do ano.

Os três mais importantes ocorrerão sob um signo de fogo: Áries, Leão e Sagitário, então podemos esperar muita intensidade e paixão nestes dias.

Anote as datas exatas e a que signos cada uma afeta para aplicar as recomendações e não afetá-los tanto:

Primeira retrogradação de 2 a 25 de abril

Coincide com a temporada de Áries e será um momento para cuidar dos impulsos para que as palavras não sejam mal interpretadas. Recomenda-se adiar conversas, discussões ou confrontos tensos, pois podem piorar. As pessoas podem estar mais impacientes do que o normal e reagir de forma inesperada.

Signos que serão afetados

Áries: Será um dos signos mais afetados por estar em sua temporada. Segundo os astrólogos, os nascidos sob este signo devem dar um tempo dos ambientes que podem ser problemáticos e deixar as negociações para quando este período terminar.

Será um dos signos mais afetados por estar em sua temporada. Segundo os astrólogos, os nascidos sob este signo Balança: Nesta etapa, as pessoas deste signo se sentirão mais suscetíveis do que o normal e podem se ofender com as palavras dos outros.

Nesta etapa, as pessoas deste signo Escorpião: O planeta da comunicação estará em um lugar onde haverá um estado inarmônico com Plutão, o regente deste signo. Este signo terá tendência à irritabilidade e devem cuidar da maneira como reagem aos conflitos ou às conversas importantes.

O planeta da comunicação estará em um lugar onde haverá um estado inarmônico com Plutão, o regente deste signo. Capricórnio: Num período em que a impulsividade verbal estará presente, a recomendação dos astrólogos é não levar as coisas para o lado pessoal.

Segunda retrogradação de 5 a 28 de agosto

A temporada de Leão compartilha esse fenômeno com Virgem, portanto, será um período turbulento, com instabilidade emocional e extrema sensibilidade em situações cotidianas.

Signos afetados

Touro e Câncer: esta retrogradação ocorrerá em conjunção com os planetas regentes de ambos os signos, a Lua e Vênus. Estarão muito suscetíveis devido à falta de clareza mental. Enfrentarão dias nos quais passarão horas pensando em questões que não saberão como resolver.

esta retrogradação ocorrerá em conjunção com os planetas regentes de ambos os signos, a Lua e Vênus. Leo: Apesar de ser pessoas confiantes, os leoninos têm dúvidas sobre seu valor, seu status e seu lugar no mundo.

Apesar de ser pessoas confiantes, Aquário: é o oposto complementar de Leão, por isso recebe indiretamente as consequências desse evento. Sendo um signo mental, chamará a atenção que se sentirá mais sensível do que o normal.

Retrógrado de 26 de novembro a 15 de dezembro

Coincide com a temporada de Sagitário. Os astrólogos aconselham que nessa fase é preciso cuidar-se das disputas entre a lógica e a espiritualidade, que podem gerar dúvidas sobre as crenças e decisões tomadas na vida.

Sinais afetados