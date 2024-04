Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 12 de abril de 2024

Mais uma semana de abril de 2024 chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Conexão espiritual e novos rumos na vida. Você deve ter mais consciência de onde quer direcionar sua vida e seguir em frente com perseverança, é hora de mudar de emprego ou de país, procurar um novo progresso.

Aventura. Apenas tenha muito cuidado para não ser impulsivo e propenso a brigas. Uma semana de muito trabalho o espera e com problemas de atrasos nos pagamentos, lembre-se que você deve administrar melhor sua renda e não comprar o que não precisa.

No amor, será uma semana de muitos sentimentos e você se apaixonará novamente pelo seu parceiro.

Virgem

Não se deixe derrotar e use seu poder e intuição para atingir seus objetivos, não há tempo para esperar.

As energias estarão muito turbulentas, por isso você deve ter cuidado com problemas de saúde e se sentir deprimido.

Mantenha uma boa atitude em tudo que fizer e não caia em situações de angústia, não espere as coisas chegarem, saia em busca do seu sucesso. Se você não gosta do seu trabalho atual, procure um melhor, onde possa atingir seu potencial.

Libra

Confie na sua força e tenha em mente que os contratempos são apenas experiências de sabedoria.

Cuidado com os ressentimentos, lembre-se que as energias estarão misturadas; mantenha a calma. Boas oportunidades de emprego surgem em seu caminho.

Um membro da família irá pedir-lhe ajuda. Feche ciclos com amores passados, é melhor abrir as portas para novos relacionamentos. Estude algo relacionado a comunicação ou relações públicas porque isso vai o ajudar muito no futuro.

Escorpião

Você terá muita sorte, renovará seu pensamento para ser mais positivo e avançar no trabalho e na vida pessoal.

Purificação e estabilidade chegam, então é hora de purificar o corpo e a mente, seguir uma alimentação balanceada, eliminar lembranças ruins e aprender a ser feliz sem limitações.

Cuidado ao tomar decisões definitivas e espere mais um pouco, especialmente no trabalho. Os solteiros ainda ficarão sozinhos, mas se divertirão muito e os comprometidos terão um relacionamento muito estável.