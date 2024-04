Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 12 de abril de 2024

Mais uma semana de abril de 2024 chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Aceitação e preparação para ver os caminhos do destino e continuar se preparando nos estudos para ser o melhor.

Nesta semana a riqueza fluirá para você. Lembre-se que seu signo é impulsivo, o que o deixa vulnerável. Seja cauteloso, pois um futuro promissor está por vir.

Não caia nos vícios nem no álcool, controle sua vida e não caia em excessos. Lembre-se de que você é simpático, inteligente e comunicativo e isso é o que o destaca.

Touro

É sua hora de brilhar, então não pare por nada nem por ninguém, seja o melhor em tudo que fizer, busque um melhor preparo e não se distraia com seus pensamentos.

Com a influência do eclipse solar, é melhor não vender, comprar ou investir, espere as energias intensas passarem; este eclipse será decisivo para o seu signo.

Momento de se proteger. No seu trabalho ocorrerão mudanças repentinas e reajustes de pessoal; procure outro emprego com melhor remuneração e maior projeção. Touro vive a vida intensamente, mas seu caráter é baseado na lógica e no senso de realidade.

Gêmeos

Seja original e busque o seu destino, pois é momento de se destacar no seu ambiente de trabalho sem imitar ninguém, lembre-se que sua mentalidade e preparo o impulsionam ao crescimento.

Chance de lidar com nervosismo e desconforto físico, preste atenção ao seu corpo para evitar adoecer. Este eclipse terá energias fortes para Gêmeos, por isso recomendo não fazer cirurgias nem ir ao dentista durante esta semana.

Use um pouco de prata para se proteger de energias negativas. Lembre-se que “nós somos o que comemos”, então faça uma alimentação saudável. Uma semana de muita pressão espera por você no trabalho e nas reuniões para mudanças de projetos.

Câncer

Sucesso Contínuo e chance de alcançar um objetivo, busque o próximo passo com perseverança e dê continuidade aos seus projetos

O eclipse solar será benéfico para o seu signo, as mudanças que ele traz marcarão o início de uma nova etapa de prosperidade. Uma semana de fofocas e problemas com seus superiores no trabalho o espera, não caia nas provocações dos colegas, concentre-se no seu trabalho e a má fase vai passar.

Pare de procurar o amor e permita que ele o encontre, esses dias serão de muita convivência com pessoas novas e compatíveis.