As previsões do tarot nesta quinta de Mercúrio Retrógrado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Esta semana seu canal de força será “Aceitação e preparação”, então você deve aprender a aceitar os caminhos do destino e continuar se preparando nos estudos para ser o melhor. Hoje é o seu dia mágico, seus números da sorte são 09 e 13. Suas cores de abundância são laranja e vermelho, e seus signos compatíveis para o amor são Áries, Capricórnio e Leão.

Recomendados

Touro

Touro, esta semana o seu canal de poder é “Sua hora de brilhar”, então não pare por nada nem por ninguém, seja o melhor em tudo que fizer, busque um melhor preparo e não se distraia com seus pensamentos. Seu melhor dia é quarta-feira. Seus números mágicos são 13 e 37; Suas cores são laranja e vermelho, e seus signos compatíveis para o amor são Áries, Capricórnio e Leão. Com a influência do eclipse solar desta semana, é melhor não vender, comprar ou investir, esperar as energias negativas passarem.

Gêmeos

Seu canal de poder é “Seja original e busque o seu destino”, esse é o momento de se destacar no seu ambiente de trabalho sem imitar ninguém, lembre-se que sua dupla mentalidade e preparo te impulsionam ao crescimento. Seus números mágicos são 17 e 21, suas cores roxa e laranja. Seus signos compatíveis são Libra, Aquário e Touro, e seu melhor dia é quinta-feira.

Câncer

Seu canal de força é o “Sucesso Contínuo”, não se contente em alcançar um objetivo, busque o próximo com perseverança e dê continuidade aos seus projetos. Hoje é o melhor dia da semana. Seus números mágicos são 14 e 29. Suas cores são azul e prata, e seus signos compatíveis para o amor são Escorpião, Peixes e Áries. O eclipse solar será benéfico para o seu signo, as mudanças que ele traz marcarão o início de uma nova etapa de prosperidade.

Com informações do site Nueva Mujer