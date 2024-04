As previsões do tarot desta terça-feira (9) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Você se destacará por sua personalidade simples e emocional e não se preocupará com o que as pessoas dirão. Você é muito natural, artístico e sabe colorir sua vida com imaginação e aventuras. Chegou a hora de ter pensamentos positivos, por mais difícil que seja a vida, lembre-se que o que você pensa se torna realidade, então mantenha uma mentalidade positiva e uma atitude criativa.

Capricórnio

11 e 13 são seus números mágicos. A abundância chegará até você, utilize as cores laranja e amarelo. A melhor compatibilidade para o amor é com pessoas de Virgem, Touro e Áries. “Visão de futuro e perfeição” é o seu canal de força, então tenha confiança em seus objetivos e construa o que você precisa para ser feliz, siga sua visão de futuro com perfeição. Você terá uma oferta de emprego com maior renda, a recomendação é que você faça parceria profissional com alguém do signo de fogo.

Aquário

Não hesite em tomar decisões, o valor que existe dentro de você o fará crescer como pessoa e o ajudará a alcançar a felicidade e a abundância econômica. Seu canal de poder é “Coragem e Determinação”. Sseus números mágicos 11 e 13. Você terá sorte com as cores azul e verde, e se quiser encontrar um bom amor, o coselho é para que procure alguém que seja de Gêmeos, Virgem ou Libra.

Peixes

O eclipse solar que ocorreu nesta segunda irá beneficiá-lo com sorte financeira. No amor, embora você enfrente problemas, a recomendação é que seja tolerante com seu parceiro. Cuide da sua saúde mental e emocional. “Sabedoria e crescimento profissional” é o seu canal de poder, o que implica que é hora de você tomar decisões com a razão e não com o coração. Siga seu caminho para o sucesso profissional com sabedoria. Seus números mágicos 06 e 27.

Com informações do site Nueva Mujer