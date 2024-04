A cozinha é o coração do lar e seus novos designs melhoram a qualidade de vida

A pandemia de covid-19 acentuou nas pessoas a necessidade de melhorar sua qualidade de vida e também a dos espaços em que habitam. Isso se deve em grande parte ao fato de que durante a quarentena as famílias começaram a desfrutar mais de suas casas e voltaram a se reunir em torno da cozinha não apenas para comer, mas para conversar, compartilhar e se divertir, levando-as a reconsiderar a transformação deste espaço para viver uma experiência verdadeiramente confortável, relaxante e convidativa ao bem-estar.

Tatiana Flórez explica a importância que a cozinha recuperou nos últimos anos. Ela, juntamente com seu marido, Gustavo Prieto, são os criadores da Ambienta Studio, um exclusivo centro de design e marcenaria arquitetônica reconhecido na Colômbia por proporcionar experiências inesquecíveis através dos móveis e dos espaços de luxo que projetam.

Para esses especialistas com mais de 20 anos de experiência na indústria, após a forte experiência emocional e física que a humanidade enfrentou com a pandemia, as tendências em design de cozinha resgataram a íntima conexão deste espaço com a saúde e o bem-estar dos membros da família. Isso explica por que as cozinhas abertas que facilitam compartilhar experiências entre os que habitam a residência e, claro, seus convidados, estão em alta.

Agora, os designs apostam por formas orgânicas, estéticas, com materiais duráveis e elementos que evocam a beleza da natureza, como as pedras sinterizadas usadas para balcões e outros revestimentos. "Essas pedras são desejadas por sua resistência, versatilidade e alta durabilidade, além de serem uma imitação perfeita dos mármores. Ao contrário destes, elas não mancham nem perdem o brilho e duram muito mais, pois são compactas, ou seja, por não serem porosas, permitem trabalhar sobre elas sem danificar, além de suportarem altas temperaturas e serem amigos do ambiente", explica Flórez, administradora de empresas que aprendeu este ofício ao qual sua família se dedica com sucesso há mais de 30 anos.

No luxo silencioso que está em tendência na cozinha, "ficaram para trás as linhas retas e os contrastes de cor para serem substituídos por linhas suaves, curvas e tons que evocam tranquilidade, conforto, elegância e nos aproximam da natureza como o greige ou cinza quente, uma nova cor resultante da combinação entre cinza e bege", destaca Flórez.

Os materiais e painéis acrílicos prensados em texturas de madeira e monocromáticos se destacam como outra aposta do design de interiores neste espaço que reflete a essência de quem o habita. As vitrines de vidro também ganham destaque, pois permitem exibir esses tesouros familiares que antes permaneciam guardados e esquecidos, como finas louças, vasos de prata e outros elementos que clamam por importância na cozinha, como o coração do lar.

"Outra novidade é que os eletrodomésticos, como geladeiras, estão integrados ao mobiliário e, embora façam parte da estética deste espaço, são apresentados em designs painelados, que os ocultam e proporcionam à cozinha uma aparência mais limpa, organizada e ampla", afirma Gustavo Prieto, responsável pela marcenaria arquitetônica da Ambienta Studio.

Ao ritmo ditado pelas tendências em marcenaria arquitetônica, cada detalhe é cuidadosamente considerado no design de interiores, "por isso também se levam em conta os ferragens, que garantem o movimento de peças móveis, como na abertura de portas, trilhos de gavetas e sistemas retráteis que também ajudam a otimizar os espaços - afirma o especialista".

Estes fazem parte da estrutura interna das cozinhas e são um grande diferencial, pois garantem a funcionalidade e durabilidade dos móveis, entre outras coisas, devido a que os consumidores, hoje, fazem investimentos inteligentes para o lar, com produtos de alta qualidade e que se valorizem ao longo do tempo".

Este casal de sócios e esposos com suas ideias criativas em design de espaços e mobiliário ajudam a mudar a qualidade de vida daqueles que buscam otimizar sua cozinha com soluções inteligentes, equipadas com o que há de mais revolucionário em tecnologia e que, além disso, oferecem uma experiência agradável aos sentidos. Eles fazem isso de mãos dadas com sua equipe de especialistas em engenharia civil, design industrial, arquitetura e marcenaria arquitetônica.