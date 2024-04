5 sinais de que a pessoa com quem está saindo é emocionalmente irresponsável e você deve fugir!

A empatia, o respeito e a abertura emocional são elementos básicos em um relacionamento, então com esses sinais você saberá se a pessoa que você gosta é emocionalmente irresponsável e é melhor se afastar antes de avançar mais. Quando já é muito tarde e entregamos nosso coração, acabamos desapontadas e feridas, algo que podemos evitar com esses alertas.

É fundamental não viver os romances no piloto automático: estar sempre consciente de que estamos com alguém com esses atributos e defeitos, analisar se realmente pode nos oferecer o que queremos, se adapta às nossas necessidades afetivas e como realmente nos faz sentir além do desejo ou das borboletas no estômago.

Sinais de que a pessoa com quem você está saindo é emocionalmente irresponsável

É egoísta

Sempre as suas necessidades afetivas ou sexuais vêm primeiro e muitas vezes, quando você dá, não recebe o mesmo com igual interesse, dedicação ou paciência, algo que pode ir desde fazer você chegar ao orgasmo ou ouvir e aconselhar quando precisar.

Estar com esse tipo de pessoa fará com que você se sinta mal amado ou cuidado (Imagen de Drazen Zigic en Freepik)

Ele é impulsivo

O seu controlo emocional é questionável. Age sem pensar nas consequências, ‘explode’ dizendo coisas dolorosas quando fica zangado, toma decisões precipitadas sem considerar como te afetam ou as suas consequências em geral, não controla as suas emoções de forma responsável (para o bem e para o mal).

Falta de empatia

Uma pessoa que não é empática é descrita pelo portal Psicologia Online como incapaz de compreender e se conectar com os sentimentos dos outros. Na realidade, são seres que estão desconectados de suas próprias emoções e, portanto, têm dificuldade em pensar no outro antes de agir ou refletir sobre o verdadeiro impacto de suas ações nos outros.

São pessoas que pensam mais no seu bem-estar e prazer, assumem a liderança no relacionamento (Darko/Freepik)

É ambivalente

As reações emocionais dele são imprevisíveis, um dia é puro amor contigo e no próximo é tão frio como o polo norte. Isso só vai te afundar em um espiral de ansiedade e estresse.

Minimiza os sentimentos dos outros

Ele não considera que suas ações possam afetar emocionalmente as pessoas próximas a ele, pois ele coloca uma armadura onde raramente deixa que suas emoções o dominem. Ele não gosta de falar sobre seu mundo emocional e acha que você é ‘muito sensível’.