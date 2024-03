Usar o celular enquanto caminha pode trazer sérios riscos à saúde

O celular pode trazer diversos benefícios no que diz respeito à comunicação. Contudo, exagerar no uso deste aparelho pode trazer diversos riscos à saúde, principalmente quando utilizado na hora errada.

Um dos principais problemas do smartphone é a falta de atenção e de postura em algumas tarefas. “O balanço dos braços é importante para ajudar a estabilizar o corpo e melhorar o equilíbrio lateral ao caminhar”, explica Fernando Ramos, presidente da Associação Espanhola de Fisioterapeutas (AEF).

Os movimentos dos braços são essenciais para uma maior eficiência na caminhada, dando um melhor aproveitando de energia.

“A sua interrupção poderia reduzir a estabilidade ao caminhar ou resultar em estratégias de estabilização energeticamente dispendiosas, como aumentar a ativação dos músculos do tronco ou ajustar a largura do degrau para aumentar a base de apoio e controlar a maior tendência ao desvio lateral que o uso do aparelho gera”, diz Fernando.

Além disso, segurar o celular faz com que o braço seja retraído, quando deveria estar alongado. Essa contração pode causar dores no ombro. Outro problema é a posição da cabeça, que costuma estar olhando para baixo. “Esta postura é caracterizada por uma posição da cabeça para a frente, com uma flexão pronunciada da nossa coluna cervical.”

Esse movimento não natural pode estressar o músculo do pescoço e parte superior das costas. “Para se ter uma ideia, quando o pescoço está ereto e alinhado com o tronco, o peso da cabeça gira em torno de 6 a 8 quilos no adulto, mas à medida que flexionamos o pescoço, o estresse sofrido pelo pescoço aumenta em 27 quilos, o que significaria manter uma flexão cervical entre 50 e 60 graus”.

