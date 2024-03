Até seu suor incomoda: jovem com alergia extremamente rara à água se recusa a tomar banho devido condição Imagem: reprodução Instagram (@lorenmontefusco)

Loren Montefusco deu mais detalhes de como é sua rotina convivendo com uma alergia extremamente rara à água. A jovem de 22 anos revela que se arranha inteira para aliviar a coceira e as queimações após o mínimo contato com o líquido.

Devido a condição, conhecida como urticária aquagênica, Montefusco diz em seu TikTok que evita ao máximo tomar banho e, quando isso acontece, apenas cinco minutos já são o bastante para a alergia começar.

Início das reações

Loren relata que notou a reação à água pela primeira vez aos 12 anos e o diagnóstico de urticária aquagênica veio com 19.

Segundo o site ‘O Globo’, a doença é extremamente rara e atinge 1 a cada 230 milhões de pessoas no mundo. Os principais sintomas são: coceira, manchas vermelhas e urticária (irritação na pele) ao entrarem em contato com a água.

Com o tempo, a jovem explica que sua condição piorou e atualmente os sintomas estão mais graves. Ela não pode frequentar piscinas, hidromassagens, tomar banho de mar e até mesmo seu próprio suor a incomoda.

“Evito ao máximo tomar banho, mas achei nojento tentar não tomar banho, mas tive sorte de encontrar um grupo nas redes sociais de outras pessoas que também se recusam a tomar banho. Isso me faz sentir menos nojento. Tentei me lavar com um pano e água, mas ainda usa água e causa uma reação alérgica, então geralmente tenho que usar lenços umedecidos”, explica Loren.

Após os banhos, a jovem precisa se vestir rapidamente, pois o ar que atinge a pele pode elevar a dor.

“Eu tento ao máximo não sentir coceira, mas não consigo evitar. É horrível. Parece que a coceira está bem abaixo da superfície da minha pele. Eu só tenho que aguentar. Nada ajuda ou impede e pode durar até uma hora”.

Foto no Instagram levanta dúvidas

No Instagram da jovem, muitas pessoas se questionaram sobre a alergia, já que em algumas fotos ela aparece no mar ou piscina.

“É você quem tem alergia à água?! Basta ler um artigo com sua foto. Não parece que sua vida foi arruinada”, escreveu uma pessoa. Loren então respondeu:

“Tenho sorte que isso não me afeta 24 horas por dia, 7 dias por semana!”.

Sobre a doença

A causa da urticária aquagênica não é extremamente precisa, mas a literatura médica acredita que a condição é causada por um alergênico ou produto químico presente na água, e não à própria água.

Devido aos baixos números de casos, ainda não se sabe a melhor forma de tratar a doença, mas terapias com anti-histamínicos, tratamentos com luz ultravioleta, esteroides, cremes que atuam como barreira e banhos de bicarbonato de sódio são indicados.