Qual é a quantidade máxima permitida de consumo café diariamente?

Você é do tipo de pessoa que acha que o dia só começa após um bom cafézinho? Para muitos, essa bebida já virou uma tradição, sendo o pontapé inicial para uma rotina de trabalho.

Contudo, é preciso ficar atento, pois mesmo com essa bebida tradicional trazendo alguns benefícios para a saúde, como menor risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, entre outras, a cafeína em exceção pode fazer mal.

“No geral, o café faz mais bem do que mal”, explica Rob van Dam, professor de ciências do exercício e da nutrição na Escola de Saúde Pública do Instituto Milken da Universidade George Washington.

Beber café em excesso pode causar aceleração dos batimentos cardíacos, nervosismo, ansiedade, náuseas ou problemas para dormir, diz Jennifer Temple, professora de ciências do exercício e da nutrição na Universidade de Buffalo.

Outros problemas causados pela cafeína em excesso são dor de cabeça, refluxo ácido e até tremores ou vômitos, caso a dosagem seja alta, também explica Adrienne Hughes, médica toxicologista e professora assistente de medicina de emergência na Universidade de Saúde e Ciência de Oregon.

Qual seria o limite saudável diário?

Para que haja problemas mais graves no consumo de café, é necessário consumir o produto em excesso, em um curto período de tempo e de forma concentrada, como em suplementos ou em pó.

Para que a bebida se tornasse fatal seria necessário consumir, no mínimo, 10 mil miligramas de cafeína, o equivalente a cerca de 50 a 100 xícaras de café, dependendo da concentração, dizem os especialistas.

Sendo assim, um adulto pode consumir diariamente, de forma segura, 400mg de cafeína, aproximadamente quatro xícaras de café coado ou seis doses de café expresso, de acordo dados da Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora americana.

*Com informações de ‘O Globo’.

