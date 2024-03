O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo. Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Moralidade

Momento de entender que algumas coisas podem ser levadas a sério sem que isso faça de você alguém quadrado e de mente fechada. A disciplina é necessária e pode ser um sinônimo de liberdade nas mãos certas. Seu caminho agora se tornará mais estruturado e existe uma espiritualidade ancestral o guiando para realizar suas missões nessa existência. Siga com confiança!

Touro – Carta do Estresse

Momento de ficar na corda bamba e sentir as pressões de ser ainda quem precisa tudo funcionando. Não fique mais caminhando solitariamente e conte com as pessoas que podem ajudá-lo em sua trajetória, desde coisas mais simples até as mais sérias. Todos precisam de apoio e suporte durante a vida. É a sua vez de evoluir em grupo e deixar de se sobrecarregar!

Gêmeos – Carta do Guia

Momento de ser guiado para coisas novas importantes. Não é hora de insistir em nutrir a teimosia ou resistência, pois a intuição está se comunicando com você para que a vida seja vista de uma nova maneira. O sexto sentido começa a trabalhar agora e melhor abraçar as vantagens que chegam quando a verdade fica evidente, pois assim você saberá exatamente o que fazer.

Câncer – Carta da Maturidade

Momento de se conectar de uma forma muito profunda com emoções, sentimentos e aquilo que é carregado no interior. Não tema e encare esse momento como um ciclo importante, no qual as águas, sejam calmas ou revoltas, seguirão um fluxo necessário para purificar, movimentar e molhar o solo que florescerá. Quando a calma retornar, os frutos começam a nascer e logo será a colheita. Apenas tenha paciência para trabalhar em seu próprio ciclo de vida.

