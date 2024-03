Os 3 signos que retomam o equilíbrio a partir de agora

Reprodução THE BOLD TYPE (Philippe Bosse/Freeform)

A partir do terceiro fim de semana de março de 2024, alguns signos do zodíaco começam a encontrar um equilíbrio importante em suas vidas. Confira quais são:

Capricórnio

Momento de pensar fora da caixa e começar a ter uma estabilidade emocional maior. Aceite os caminhos difíceis de algumas relações e use a comunicação a seu favor. Sua consciência ajudará a ter novas visões sobre as questões e é preciso não ter medo de mudanças. Experimentar viver de uma nova maneira pode ser muito positivo.

Recomendados

Aquário

Momento de cultivar e ver nascer uma energia mais cuidadosa e lenta. Não tema encontrar novas formas de lidar com problemas ou situações, deixando impulsos de lado e passando a agir com maior equilíbrio. Especialmente na vida financeira, os exageros devem terminar.

Peixes

A semana termina com um olhar importante para o interior e para o seu equilíbrio. É hora de começar a dar o seu melhor, mas também se afastar daquilo que promove tensões ou emoções que o tiram do sério. A consciência e percepção de muitos começam a se libertar e a se reinventar, o que pede coragem para as transformações.