‘Desejos S.A’: Nova aposta de drama e comédia do Star+ está chegando na plataforma; confira a sinopse (Reprodução/Star+)

Com uma proposta antológica, ‘Desejos S.A’ é a nova aposta do Star+, a ser lançada em 27 de março na plataforma de streaming. A produção, que contará com seis episódios independentes, abordará diferentes histórias a cada capítulo, mas interligadas ao longo da série.

Confira a sinopse:

“A cada episódio, um cliente, movido por desejos mais fortes que a razão, contrata os serviços da Desejos S.A., uma empresa misteriosa que se compromete a atender a qualquer solicitação sob o lema de ‘O que você quiser, quando quiser’”.

“Em troca da vontade prontamente atendida, além de uma tarifa simbólica, ele precisa cumprir uma contrapartida: participar do pedido de outro consumidor quando requisitado. Se não aceitar essa parte importantíssima do pacto, poderá sofrer consequências muito graves.”

“Mas o problema é que nem todos os desejos são realizados como se imaginava, e nem sempre com o resultado esperado. Assim, esses protagonistas são obrigados a realizar trabalhos que jamais aceitariam em outro contexto e se cruzam nos diferentes episódios em uma teia sinistra, da qual é impossível escapar.”

Assista ao trailer

‘Desejos S.A’ é uma produção desenvolvida pelos diretores argentinos Gastón Duprat e Mariano Cohn (El Encargado, Nada), com base em uma ideia de Horarcio Convertini, responsável pelo roteiro da série ao lado de Martín Bustos, somado à colaboração de André Brandt e Gui Cintra. A série é produzida pela Moovie e conta com a direção geral de José Alvarenga Jr. e codireção de Mariana Youssef.

Confira o trailer:

Dentre os grandes nomes do elenco estão: Carol Castro, Silvero Pereira, Marcos Pasquim, Daniel Rocha, Diogo Nogueira, Pâmela Tomé, Alejandro Claveaux, Rocco Pitanga, Thais Lago, Patricia Gasppar, Luciano Chirolli, Fábio Herford, Gilda Nomacce e Mônica Augusto.