Vídeo: Esta moeda de 50 centavos de 2013 vale MAIS DE MIL REAIS! Saiba como encontrá-la

Para muitos colecionadores de moedas, adicionar um novo item em sua coleção é apenas um hobby. Contudo, para aqueles colecionadores mais experientes, toda atenção é válida, já que, entre estes itens, pode aparecer verdadeiros tesouros.

Isso ocorre pois algumas moedas podem ser bem mais valiosas do que aparentam, principalmente aquelas que possuem algum tipo de erro ou que são comemorativas.

O item a seguir, por exemplo, parece ser uma simples moeda de 50 centavos do ano de 2013. Contudo, entre 350 milhões de unidades confeccionadas, se você encontrar entre elas alguma com a escrita errada, no caso ‘’Brasilsil’, colecionadores podem desembolsar até R$ 1.100 por essa moeda rara.

Além desta mais valiosa, outras duas moedas estão registradas no Catálogo de moedas brasileiras’ com este erro: uma de 2011 e outra de 2016, nestes casos podendo valer apenas R$ 60.

LEIA TAMBÉM: Moeda de 5 centavos dos anos que pode valer mais de R$ 200? Confira como!

Outro erro parecido apontado pelo tiktoker ‘RNF Coleções’ são as moedas com a escrita da palavra ‘Brasil’ duplicada, em que uma palavra sobressai a outra. Dependendo do ano da confecção, o erro pode valer entre R$ 30 e R$ 150.

Veja mais detalhes sobres estes itens no vídeo a seguir:

Veja se é possível ficar rico com essa única moeda de 1 centavo

O que você faria se, de uma hora para outra, soubesse que sua moeda antiga que você guarda há anos é um artigo valioso? Pois saiba que isso pode acontecer, já que muitas pessoas não sabem que moedas antigas podem valer uma boa quantia entre os colecionadores, dependendo do seu nível de raridade.

Um destes itens é a moeda de 1 Cruzeiro do ano de 1983 que você confere com mais detalhes a seguir. De acordo com a página do TikTok ‘Numismática Cultural’, o item conhecido como ‘Cana de Açúcar’ pode chegar em até R$ 100 mil. Mas será mesmo?

Confira mais detalhes sobre a moeda a seguir:

LEIA MAIS:

⋅ Descubra quanto vale a moeda mais cara do mundo

⋅ Moeda de 1 real rara e escassa que pode valer muito!

⋅ Essas quatro moedas de apenas 1 real podem render até R$ 10 mil neste ano! Descubra o segredo