Moeda de 5 centavos dos anos que pode valer mais de R$ 200? Confira como!

Se você está pensando em abrir um cofrinho antigo e não sabe o que fazer com as moedas acumuladas, preste bem atenção em cada item, pois entre elas podem estar verdadeiros tesouros.

Algumas moedas consideradas raras podem valer muito entre os colecionadores e render um bom dinheiro ao proprietário, principalmente se o item apresentar algum erro de confecção. Contudo, nem sempre é preciso que o item apresente um detalhe incomum, como é possível observar nas explicações a seguir.

Segundo o canal do Youtube ‘Novos Colecionadores’, está moeda de 5 centavos datada de 2000 pode render R$ 220 ao dono, mas é preciso se atentar aos detalhes.

O item em questão possui uma tiragem de pouco mais de 28,4 milhões de unidades, número considerado baixo na numismática. Mas para chegar no valor de mais de R$ 200 o item precisa apresentar o estado de conservação ‘flor de cunho’, ou seja, sem marcas de uso. Caso a moeda seja uma MBC, seu valor fica em R$ 20. Já em estado soberba ela vale R$ 110.

Essas quatro moedas de apenas 1 real podem render até R$ 10 mil neste ano! Descubra o segredo

Se você tem o costume de colecionar moedas e está sempre ligado em todas as que passam em suas mãos, fique atento nestas moedas comemorativas, pois elas podem te render um bom dinheiro.

De acordo com o vídeo do tiktoker ‘RNF Coleções’, que você confere a seguir, existem 4 moedas comemorativas da família do Real que podeem render uma boa quantia em dinheiro ao proprietário. Para isso, estes itens precisam apresentar pequenos detalhes. Confira.

Moeda 50 anos Banco Central (2015)

De acordo com o especialista, a moeda de 50 anos comemorativa do Banco Central, cunhada em 2015, pode valer R$ 1.350, caso apresente o defeito de reverso invertido.

Moeda 40 anos Banco Central (2005)

Outra moeda comemorativa do Banco Central que pode valer um bom dinheiro é o item lançado em 2005, comemorando 40 anos do órgão. Seu valor entre os colecionadores pode chegar em R$ 620, caso apresente o cunho descentralizado.

Moeda Juscelino Kubitschek (2002)

Comemorando o centenário de Juscelino Kubitschek, em 2002, esta moeda pode valer até R$ 600 caso contenha o núcleo deslocado ou vazado.

Moeda 25 Anos do Real (2019)

Já a moeda mais valiosa da lista é a comemorativa dos 25 anos da criação do Real. Cunhada em 2019, seu valor pode chegar em R$ 7 mil. Quer saber como? Assista ao vídeo a seguir para mais detalhes.

